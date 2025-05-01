補件失策！吳思瑤備補領銜人需2054人同意 近一階提議門檻

罷免立委吳思瑤「地動刪瑤」提案領銜人張克晉（圖中），發出聲明表示要退出領銜人身分。（資料照）

2025/05/01 14:41

〔記者李文馨／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉退出領銜人身分。根據「公職選罷法」規定，經提議人總數2分之1以上書面同意者，可由備補領銜人遞補為領銜人，而吳思瑤第一階段合規提議人數為4108人，必須找到2054原提議人才能換領銜人，數量接近一階罷免提議門檻。

北檢4月中偵辦幽靈連署案，領銜人張克晉4月30日透過聲明表示退出領銜人身分。根據「公職選罷法」第76條規定，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人。

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根據台北地方選委會查對資料，吳思瑤罷免案在第一階段共送出2696件罷免提議書，合規數僅有1767件，與門檻相差905件，未達提議門檻，因此再透過補提程序送出2845件，最後合規總數為4108件。

對於提議人總數數量為何，中選會副主委陳朝建受訪表示，為「提議人數」加「補提人數」的查對合格數，該案一階原提議人數合計為4108份。

「地動刪瑤」召集人賴苡任3月6日赴中選會補件時提到，第一次他們送件後扣掉剔除件數，仍需補件905份，而這次他們送2839份（應為2845份），比第一次還要多，若按照剔除率30%遠遠超過門檻；目的就是要讓大家知道，他們支持者對民進黨的憤怒、對吳思瑤的不滿。

由於備補領銜人遞補為領銜人，必須經「提議人總數」2分之1以上書面同意，該案第一階段提議人數門檻為2671人，但歷經首次遞件加上補提程序的合規份數高達4108人，因此必須找到2054位原提議人才能更換領銜人，相當於重新經歷第一階段罷免提議。

「地動刪瑤」召集人賴苡任。（資料照）

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