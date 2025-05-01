張淵翔洩戶政個資後下台 張之豪分析案件未來突破3關鍵

張之豪昨晚發文指出，張淵翔辭職後，表示國民黨現在設立3個斷點，這就是此案接下來繼續突破的關鍵。圖為基隆市議員張之豪。（資料照）

2025/05/01 08:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用職務之便，非法使用戶政系統查詢個資，協助國民黨連署罷免民進黨市議員，涉犯個人資料保護法、刑法偽造文書罪，法院裁定40萬元交保，張淵翔昨（4月30日）請辭獲准。民進黨基隆市議員張之豪昨晚發文指出，張淵翔辭職後，表示國民黨現在設立3個斷點，這就是此案接下來繼續突破的關鍵。

張之豪提到，國民黨現在分別設下「張淵翔斷點」、「謝國樑斷點」以及「林沛祥斷點」。張之豪質疑，雖然張淵翔已經不是民政處長，但各界對於基隆市政府以及謝國樑上任以來「球員兼裁判」的質疑，不會燒到市府嗎？

請繼續往下閱讀...

張之豪指出，針對張淵翔事件，謝國樑東閃西躲，說「自己懂刑法」，說張淵翔只是偽造文書沒什麼，但各界想問的是：「誰給張淵翔這麼大的膽子，犯下公務員洩漏個資妨礙選舉這種大刑案？」

張之豪提到，張淵翔以處長身份，侵入基隆市民的戶政系統洩漏個資，是送給了國民黨基隆市黨部主委在微信所設的「勝之群組」，林沛祥趕緊回說自己沒有參加勝之群組，但林沛祥就是「勝之群組」的直接受益人，該群組目的就是為了除掉張之豪，為了化解罷免林沛祥的壓力。張質疑：「林沛祥有沒有加入該群組，又如何？」

張之豪舉例：「假使有人短期內，保了一大堆人壽險保單，受益人都同一個人，有天突然離奇死亡，受益人頓時得到上億的賠償。受益人當然可以說，不關他的事，他哪知道那個死掉的人指名他當收益人，『窩不知道』。」

張之豪強調：「這些少爺就是這樣，別人為他犧牲為他坐牢，都是人家自願的。但檢調可能這樣想嗎？你說沒有就沒有？這三個斷點，就是接下來這個案子繼續突破的關鍵，請大家繼續看下去，罷免連署書也繼續簽下去。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法