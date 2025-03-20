公務員具結無中國戶籍 蘇俊榮：國家忠誠無打折空間

人事行政總處人事長蘇俊榮針對「軍公教調薪機制法制化」進度表示，已簽呈行政院，目前在等行政院送到大院。 （記者劉信德攝）

2025/03/20 14:35

〔記者謝君臨／台北報導〕政府清查公務人員有無持有中國身分證、定居證、居住證及護照，國民黨立委翁曉玲今質詢時，質疑已引起基層反彈。對此，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮表示，反彈是非常少數，這是核心問題，「對國家忠誠問題沒有打折空間。」他也說，極少數未簽部分可能有其他想法，會請人員理解困難並幫忙。

立法院司法及法制委員會今天邀請蘇俊榮列席報告業務概況，並備質詢。民進黨立委吳思瑤質詢時，詢問目前公務員具結方面的執行進度為何。蘇俊榮指出，各機關持續填寫，未來會持續精進，盡量用電子化方式填表；99.99%公務員都沒問題，極少數未簽部分會請人員理解困難並幫忙，至於人事總處全部都簽好了。

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民進黨立委王義川質詢時，詢問公務員是否可以主張「武統」、「中國統一台灣」或持有中華人民共和國身分證與居住證等。蘇俊榮說，「這些都不行。」至於公務員週末去中國是否可以不用請假。蘇則表示，依照移民署規定，只要去中國，不論公假或私假都要申請，若沒申請行政機關一定會有懲處。

翁曉玲質詢指出，政府要求簽署切結書引發基層反彈，目前有抓到幾個公教人員違反國安法規？蘇俊榮說，反彈是非常少數，這是核心問題，「對國家忠誠問題沒有打折空間」，而且這不是用抓的，而是鼓勵大家誠實申報。他也說，就像銀行要填個資保護宣告的觀念一樣，不要污名化，不想填也可不填。

國民黨立委洪孟楷質詢時，質疑近期中華郵政2.4萬名員工也收到具結書，但國營事業大部分員工適用「勞基法」，相關規定指出雇主不得要求員工提供非所屬就業所需隱私資料。蘇俊榮強調，這不是隱私資料，已有相關規定，如果不填也沒處罰。另外，國營事業很多管理階層是公務員兼具勞工身分者。

民進黨立委吳思瑤今質詢時，詢問行政院人事行政總處人事長蘇俊榮有關公務員具結相關問題。（吳思瑤國會辦公室提供）

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