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    「人民是頭家」宣講週六花蓮登場 邱垂正首度下鄉開講

    行政院長卓榮泰週末啟動「人民是頭家」下鄉宣講，3月22日本週六將前進花蓮，直搗國民黨總召傅崐萁地盤。（圖擷取自臉書）

    行政院長卓榮泰週末啟動「人民是頭家」下鄉宣講，3月22日本週六將前進花蓮，直搗國民黨總召傅崐萁地盤。（圖擷取自臉書）

    2025/03/20 11:45

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長卓榮泰週末啟動「人民是頭家」下鄉宣講，上週在台中、桃園場場爆滿，3月22日本週六將前進花蓮直搗傅崐萁地盤。陸委會主委邱垂正也將首度下鄉開講，向鄉親報告陸委會預算如何遭立法院刪除及凍結，導致兩岸業務及因應中共統戰滲透受到影響。

    根據民進黨公布資訊，「人民是頭家」政策宣講會花蓮場，將於3月22日15時40分至17時30分在花蓮市中山路408-1號的「自由廣場」舉辦。

    當天行政團隊有行政院長卓榮泰、政院主計總處主計長陳淑姿、政務委員兼工程會主委陳金德、陸委會主委邱垂正、民進黨立委沈伯洋和王義川，以及前職棒球星陳義信出席宣講。

    據規劃，民進黨政府將在立法院國民黨總召傅崐萁的選區花蓮，向在地鄉親們誠懇報告國家的前途方向，揭露傅崐萁在國會的惡形惡狀。

    陸委會日前指出，陸委會業務費編列2億8000萬元左右，「本來就不多」，被刪減8831萬元，再加上在內政委員會刪掉的3200萬，業務費等同被刪掉40%；捐助海基會方面，陸委會原編列2億5000萬元，亦遭刪除增列7000萬元。

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