罷免洪孟楷二階連署破逾4千份 導演林正盛加入響應

導演林正盛簽署連署行動。（記者羅國嘉攝）

2025/03/17 14:31

〔記者羅國嘉／新北報導〕罷免國民黨新北市立委洪孟楷的行動已進入第二階段連署，導演林正盛也跟進簽下連署。公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔表示，截至昨日晚間，已累積4189份連署書，這個數字尚不包括正在發送中的連署書，地方議員及地方人士協助募集的部分。

針對這週的行動計畫，方柏翔表示，團隊將持續在既定據點推動連署，同時加強「小蜜蜂」巡練，並投入LED廣宣車進行宣傳。此外，新一波的文宣與傳單正在印製中，預計這週內完成，內容將呈現洪孟楷的政治作為，進一步向民眾說明罷免理由。

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為了提升連署效率，公民團體特別強調淡水殼牌倉庫的連署站點，該地點場地寬敞，能夠同時開設多個桌位，並由專業志工輔導簽署，使流程更加順暢，減少等待時間。

另外，導演林正盛也前往淡水殼牌倉庫簽署連署書，他表示，罷免洪孟楷並非出於個人仇恨，而是因為洪孟楷在國會行使職權時，僅聽從國民黨指揮，跟隨傅崐萁投票決策，而國民黨黨團的立場偏向親中，對中國的作為毫無批評，甚至對台灣的安全防衛措施加以攻擊。這種做法恐將台灣推向中國的專制統治，因此選擇支持罷免行動，維護台灣的民主自由與多元價值。

林正盛也呼籲更多民眾站出來，參與罷免行動，捍衛台灣的民主體制。他並感謝罷免站的志工，他們細心指導每位連署人填寫資訊，確保連署書有效，讓他深受感動。

公民團體「罷洪刻不容楷」在新北市淡水區設立站點，辦理罷免立委洪孟楷第二階段連署行動，不少民眾前來連署。（記者羅國嘉攝）

公民團體「罷洪刻不容楷」在新北市淡水區設立站點，辦理罷免立委洪孟楷第二階段連署行動，不少民眾前來連署。（記者羅國嘉攝）

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