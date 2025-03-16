北市府調整6局處首長「小孩玩大車」 簡舒培：專業背景說服不了人

民進黨台北市議員簡舒培批評北市府的人事調整沒有邏輯性，年輕化很好，但局長職務要獨當一面，不能用年輕來掩飾不專業，「專業背景說服不了我」。（記者何玉華攝）

2025/03/16 16:32

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府今（16）日發布小內閣異動，一口氣調整6個局處首長、11人異動，民進黨台北市議員簡舒培認為，整個人事調整沒有邏輯可言，再度凸顯小孩玩大車，為了滿足個人需求而調動，對市民沒有幫助；所謂的年輕化很好，但局長職務要獨當一面，必須年輕又專業，不能用年輕來掩飾不專業，「專業背景說服不了我」。

簡舒培批評，市府這次的人事大風吹，完全沒有邏輯，讓大家看得一頭霧水、看不懂，是為了某些個人需求而去調動，對市民沒有幫助。尤其是才剛審過預算，一開春就換人；她舉例新任觀傳局長，未來要負責推展北市觀光，但過去不是跑觀光，也沒有相關產業背景，是跑國民黨黨政新聞，熟的是黨政的脈絡，用這樣背景的人當觀傳局長，如何適任？

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簡舒培說，台北市的觀光已經輸高雄很多，還閉門造車用自己熟悉的人來推觀光，完全不顧專業，不管她熟不熟悉，根本是把北市的觀光視為無物。這不是為台北市的觀光，是要幫自己在黨打關係，那北市的觀光要繼續輸高雄嗎？首都不汗顏嗎？

她強調，年經有專業很好，但不能用年輕來掩飾不專業；要給年輕人機會，是要給能凸顯專業的能力，而不是給一個有名無實或扛不了責任的職位。局長要獨當一面，就必須年輕又專業，人事名單是年輕，但「專業背景說服不了我」。

簡舒培也提到殷瑋從市政顧問、兼任發言人，到青年局成立後，蔣萬安獨排眾議讓他當青年局長，不到半年升官成督導各機關的研考會主委；她認為，殷瑋在青年局長半年沒有顯著的政績，「為什麼可以升官？」有什麼樣的能力可以去督導各局處，難道是蔣萬安的政治考量，不需要專業。到時候殷瑋督導青年局自己留下一堆沒有實行的政策，豈不是很滑稽。

簡舒培更指北市府發言系統對外溝通不好，「不就是發言人要負責？為什麼殷瑋可以升官？」且還找來之前在立法院議場嗆駐衛警、嗆立委的記者魏汶萱擔任副發言人，是蔣萬安的發言團隊要變成鬥雞團隊嗎？且魏汶萱的男朋友是徐巧芯的助理，物以類聚，是要整個發言系統徐巧芯化嗎？這對市政有什麼幫助？國民黨在北市已經一黨獨大了，有需要這樣嗎？

北市府今早公布蔣萬安上任以來最大幅度人事異動，一次異動6個單位首長，包括原勞動局長高寶華請辭，由原觀傳局長王秋冬接任，觀傳局長由33歲的《NOWnews今日新聞》政治中心主任余祥接任；體育局長王泓翔轉任參事，由勞動局副局長游竹萍接任；研考會主委由原青年局長兼發言人殷瑋接任，青年局長由原客委會主委周羿希接任，發言人由副發言人李政軒接任；客委會主委由現任日新國小校長吳文德接任。

另副發言人郭音蘭出任世壯運辦公室發言人；現任青年局專員蔡畹鎣，以及曾護航謝克洋闖立院、還嗆立委邱議瑩遭《三立》電視台懲處的女記者魏汶萱則轉換跑道，出任北市府副發言人。另現任副秘書長游適銘將轉任參事。

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