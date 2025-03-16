國民黨修容組被調查 傅崐萁批：準軍事戒嚴手段追殺國會領袖

國民黨立院黨團總召傅崐萁今早在花蓮縣黨部舉行記者會，批評國家司法追殺國會議員。（記者王錦義攝）

2025/03/16 12:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨多名立委因修容組競選小物遭檢舉，立院黨團總召傅崐萁位於花蓮的員工宿舍14日遭北檢搜索。傅崐萁今早在花蓮舉行記者會批評賴清德說：「國家已經要準備回復軍事統治、甚至軍事審判、戒嚴、挑起兩岸的戰爭，用司法的手段追殺國會領袖，他絕對不畏任何強權的威迫。」

傅崐萁今在國民黨花蓮縣黨部舉行記者會，縣長徐榛蔚、多名議員、地方組織等都出面相挺。對於近日爭議，傅崐萁依舊沒有正面回應，先是細數過去一年國民黨在立院推動的財劃法、國會改革等政績，並強調總預算就算刪減後，仍是比過去多。傅崐萁說，民進黨政府買不起衛生紙、拆燈管裝窮的謠言已被他提前戳破，主計、各部會首長都已經坦承今年預算都比往年增加。

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傅崐萁強調，各個部會全部都增加比去年增加很多，而且行政院今年通過的預算，這2兆9886億 比去年多了1368億；財劃法部份，全國各縣市預算都有大幅增長，尤其是後山的台東、花蓮，讓中央的資源能夠10%的國家稅收能夠分到地方來，讓地方財政得到更多的預算支持，重現所有的社會福利跟地方基礎建設全面的來推動。

傅崐萁轉批評賴清德政府用國家的手段、用司法的手段在恫嚇國會議員，傅崐萁說，此時此刻是國民黨幾十年來最團結的時候，絕對不畏任何強權的威迫，國家現在已經要準備回復軍事統治，甚至軍事審判，甚至戒嚴，甚至挑起兩岸的戰爭，年輕人不分男女將服兩年兵役，看看烏克蘭今天下場，他身為國會議員，就是要守護台灣，不要成為第二個烏克蘭。

傅崐萁說，現在整個世界經貿局勢，受到美國川普大帝這樣的追殺，加拿大、墨西哥、歐盟、日本、韓國都起來反抗美國，但是台灣連上談判桌都還沒有，沒有FTA、沒有CPTPP、沒有台美貿易協議、沒有台美軍事聯防、台灣安保協議等等，台灣就雙手把護國神山送給美國，他出來守護台灣就受到國家全面的攻擊，他甘之如飴，強調「身為在亂世的子孫，只有一心坦蕩，面向陽光、無所畏懼，才能夠帶領台灣走出陰霾」。

國民黨立院黨團總召傅崐萁今早在花蓮縣黨部舉行記者會，批評國家司法追殺國會議員。（記者王錦義攝）

國民黨立院黨團總召傅崐萁今早在花蓮縣黨部舉行記者會，批評國家司法追殺國會議員。（記者王錦義攝）

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