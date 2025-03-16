國際燃料價格大漲致電價調漲 凌濤批經濟部甩鍋、導果為因

經濟部稱調漲電價是國際燃料價格大漲，國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤16日再批經濟部「導果為因」。（資料照）

2025/03/16 12:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕針對國民黨質疑民進黨能源政策失敗，導致台電虧損需調漲電價，經濟部回應調漲主因是國際燃料價格大漲，對此，國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤今（16）日再批經濟部說法完全是「導因為果」，就是因為民進黨失敗的非核家園政策，讓台灣發電過度依賴進口燃氣，進一步導致高昂電價要全民買單。

凌濤指出，經濟部試圖用國際燃料價格上漲掩蓋錯誤的能源政策，2022年俄烏戰爭爆發，天然氣、燃料煤價格飆升，台電當年即虧損2272億元，2023年再虧損1977億元，台電之所以會虧損累累，根本原因是民進黨政府長期推動非核家園，讓台灣能源結構過度依賴進口燃氣，導致發電成本居高不下，也無視國際減碳而非反核的趨勢。

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凌濤質疑，「若台灣能源政策沒有問題，會讓台電累積4229億元虧損？」根據台電2024年自編決算，每度電燃料成本已大減2成，仍造成411億元虧損，顯見不僅是國際燃料價格，其餘購入光電、風電的成本也是原因之一，「證明這一切的『果』，正是政府去核電、過度依賴燃氣的『因」所導致」。

凌濤批，經濟部不檢討政策根源，反先指控立法院刪減預算會影響電網建設、供水穩定，甚至揚言恐嚇民眾漲電價，再甩鍋國際燃料價格導致虧損，只是推諉卸責、掩耳盜鈴，難道俄烏戰爭不止，台電就要繼續虧損下去？光是俄烏戰爭就讓台灣能源嚴重虧損，「加上台海兩岸現在也遭賴政府行『麻煩製造者』面臨『準戰爭風險』，不正凸顯能源自主的重要性。

凌濤強調，錯誤的能源政策不該讓全民買單，經濟部稱台灣住宅用電近3年累計調幅僅7.1%，這是用人民納稅錢多次撥補換來的，加上屢漲電價等於人民被扒好幾層皮，呼籲民進黨政府面對現實，承認能源政策錯誤。

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