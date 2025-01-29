初一回萬里老家、參拜基隆慶安宮 賴清德：台灣運勢一定好

總統賴清德到基隆慶安宮參拜。（記者盧賢秀攝）

2025/01/29 12:01

〔記者盧賢秀／新北、基隆報導〕總統賴清德今天大年初一回到新北市萬里老家和基隆廟宇參拜，並發送福袋，祝福民眾四時無災、八節有慶，他說難得今天天氣這麼好，相信台灣運勢一定很好。

賴清德今天早上穿著紅色「台灣尚勇」的帽T，相當喜氣，回到萬里老家的忠福宮及照靈宮參拜，看到老同學、好友，賴清德很開心，希望神明保佑台灣風調雨順、國泰民安，他也會和鄉親站在一起，希望大家生活過得好，並一一發送福袋。

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在基隆慶安宮擠滿了信眾，賴清德一直牽著今年百歲的阿舅童永，入廟參拜。童永說，賴清德很關心基隆，天公有保佑，今天天氣很溫暖，台灣前途沒問題。

賴清德說，今天正月初一來基隆慶安宮參拜，天氣這麼好，台灣運勢一定會很好。媽祖保境佑民，去年選舉時也保佑他，今天來叩謝神恩，也為台灣祈福，保佑台灣風調雨順、國泰民安，四時無災、八節有慶，大家賺大錢，蛇年行大運。

他也在廟前一一發送福袋，還有人拿著賴清德與蕭美琴競選時的旗幟來領取福袋，賴清德看了很開心。

總統賴清德到基隆慶安宮參拜。（記者盧賢秀攝）

總統賴清德大年初一在慶安宮發送福袋。（記者盧賢秀攝）

總統賴清德大年初一在慶安宮發送福袋。（記者盧賢秀攝）

總統賴清德大年初一在慶安宮發送福袋。（記者盧賢秀攝）

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