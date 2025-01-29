穿TAIWAN帽T參拜龍山寺、保安宮！賴清德：全力維護台灣生存發展

總統賴清德初一前往艋舺龍山寺參香並發送福袋，吸引大批民眾前來排隊領取福袋。（記者王藝菘攝）

2025/01/29 11:15

〔記者林哲遠／台北報導〕大年初一，總統賴清德今日展開各地廟宇參香祈福，並發送狗狗、貓咪頭像的限量福袋。賴清德一大早身穿「TAIWAN」紅色帽T，前往艋舺龍山寺、大龍峒保安宮參拜，他在致詞時說，當前國際局勢變化快，台灣面臨巨大挑戰，但他一定全力維護國家生存發展，確保全國人民生命財產安全，同時發展經濟、照顧弱勢，顧好2300萬人民的生活。

總統今日參香行程首先到訪艋舺龍山寺，台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋、民進黨立委吳沛憶、民進黨台北市黨部主委張茂楠陪同參與；賴清德完成參拜後用台語發表談話，他表示，祝福鄉親新的一年新年快樂、蛇年走大運、平安健康順利、一切完滿如意，今天是他與副總統蕭美琴到全台拜年的第一站，稍早他跟神明祈求，台灣國泰民安、風調雨順，台北市與全台灣舒適無災，所有善男信女闔家平安、賺大錢。

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賴清德說，目前國際局勢變化巨大，國內有很大的挑戰，也祈求觀音菩薩保佑，台灣可以團結一起奮鬥，他相信只要團結，任何的困難、挑戰都能克服，台灣一定能繼續進步。非常感謝大家對國家的支持，希望大家能平安順利、成功。

致詞結束後，賴清德開始發放福袋，現場民眾大排長龍，就為了拿取福袋，並與總統互動；緊接著，賴清德趕往第二站大同區的大龍峒保安宮參拜、發放福袋，並有台北議員陳怡君、林亮君陪同前往。

賴清德保安宮致詞時指出，今天大年初一，他特別來到保安宮參拜保生大帝，為台灣祈福，誠心誠意恭祝保生大帝新春快樂，祈求保生大帝保佑台灣，國泰民安、風調雨順、台北市四時無災、八節有慶，所有的善男信女，闔家平安、蛇年走大運賺大錢，也感謝各位對國家的支持。

賴強調，當前國際局勢變化很快，台灣面臨很大的挑戰，他一定會全力維護國家的生存發展，確保全國人民生命財產安全，同時發展經濟、照顧弱勢，顧好2300萬人民的生活，並請大家一起打拚，祝福大家在新的一年得到保生大帝的保佑大賺錢、平平安安。

大年初一，總統賴清德一早前往艋舺龍山寺參香並發送福袋。（記者王藝菘攝）

總統賴清德初一前往艋舺龍山寺參香並發送福袋，吸引大批民眾前來排隊領取福袋。（記者王藝菘攝）

大年初一一早，總統賴清德前往艋舺龍山寺，吸引大批民眾排隊領取福袋，整個廟宇廣場人潮洶湧，場面熱鬧非凡。（記者王藝菘攝）

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