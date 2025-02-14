台中新光三越氣爆查疏失！施工關閉消防警報器 沙輪機切割瓦斯管線

台中新光三越百貨發生嚴重氣爆釀4死34傷，室內滿目瘡痍。（消防局提供）

2025/02/14 18:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越百貨昨發生嚴重氣爆釀4死34傷，行政院長卓榮泰今天下午到台中聽取氣爆事故應變情形。消防署表示 根據現場關係人筆錄稱，氣爆前看到有人用沙輪機切割瓦斯管線、以及聞到瓦斯味，初步判斷裝修案與爆炸有相關性。中市消防局長孫福佑表示，施工時是否把瓦斯管切除或移置，造成瓦斯外溢，但初步認定，氣爆是瓦斯氣爆，將再會同檢查官釐清。

聞瓦斯味20分鐘就爆炸

台中新光三越百貨昨天中午11點半左右發生嚴重氣爆，內政部消防署組長鄭志強向卓榮泰報告指出，氣爆前有現場工人看到廠商用沙輪機切割瓦斯管線，施作到東北角發生爆炸，也有機電人員稱有廠商詢問瓦斯管線開關把的位置，表示要處理瓦斯管線，不久聞到瓦斯味20分鐘，11點半就發生爆炸，因此初步判斷，裝修案與爆炸有相關性。

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孫福佑今天出席時受訪也證實，施工時自動消防警報器是關閉的，對此向業者依違反消防法開罰最重30萬，對此消防局補充說，業者施工時將11、12樓的消防自動警器遮蔽或拆除，另外也未提報施工中消防防護計畫書，也依違反消防法開罰最重30萬，共計開罰60萬。

台中新光三越百貨發生嚴重氣爆釀4死34傷，室內滿目瘡痍。（消防局提供）

孫福佑表示，施工時是否把瓦斯管切除或移置，造成瓦斯外溢，但初步認定，氣爆是瓦斯氣爆，也將再會同檢查官釐清。（記者蔡淑媛攝）

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