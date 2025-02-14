為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中新光三越氣爆查疏失！施工關閉消防警報器 沙輪機切割瓦斯管線

    台中新光三越百貨發生嚴重氣爆釀4死34傷，室內滿目瘡痍。（消防局提供）

    台中新光三越百貨發生嚴重氣爆釀4死34傷，室內滿目瘡痍。（消防局提供）

    2025/02/14 18:31

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越百貨昨發生嚴重氣爆釀4死34傷，行政院長卓榮泰今天下午到台中聽取氣爆事故應變情形。消防署表示 根據現場關係人筆錄稱，氣爆前看到有人用沙輪機切割瓦斯管線、以及聞到瓦斯味，初步判斷裝修案與爆炸有相關性。中市消防局長孫福佑表示，施工時是否把瓦斯管切除或移置，造成瓦斯外溢，但初步認定，氣爆是瓦斯氣爆，將再會同檢查官釐清。

    聞瓦斯味20分鐘就爆炸

    台中新光三越百貨昨天中午11點半左右發生嚴重氣爆，內政部消防署組長鄭志強向卓榮泰報告指出，氣爆前有現場工人看到廠商用沙輪機切割瓦斯管線，施作到東北角發生爆炸，也有機電人員稱有廠商詢問瓦斯管線開關把的位置，表示要處理瓦斯管線，不久聞到瓦斯味20分鐘，11點半就發生爆炸，因此初步判斷，裝修案與爆炸有相關性。

    孫福佑今天出席時受訪也證實，施工時自動消防警報器是關閉的，對此向業者依違反消防法開罰最重30萬，對此消防局補充說，業者施工時將11、12樓的消防自動警器遮蔽或拆除，另外也未提報施工中消防防護計畫書，也依違反消防法開罰最重30萬，共計開罰60萬。

    台中新光三越百貨發生嚴重氣爆釀4死34傷，室內滿目瘡痍。（消防局提供）

    台中新光三越百貨發生嚴重氣爆釀4死34傷，室內滿目瘡痍。（消防局提供）

    孫福佑表示，施工時是否把瓦斯管切除或移置，造成瓦斯外溢，但初步認定，氣爆是瓦斯氣爆，也將再會同檢查官釐清。（記者蔡淑媛攝）

    孫福佑表示，施工時是否把瓦斯管切除或移置，造成瓦斯外溢，但初步認定，氣爆是瓦斯氣爆，也將再會同檢查官釐清。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播