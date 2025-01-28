台中人想領賴清德、韓國瑜紅包？合體何欣純、江啟臣 發放時地曝光

何欣純從除夕晚到春節期間展開鐵人行程發放小紅包，初一、初三也將與蕭美琴、賴清德合體發放小紅包。（何欣純提供）

2025/01/28 20:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節，今晚除夕民進黨立委蔡其昌、何欣純，及國民黨立委江啟臣展開發新春小紅包行程。蔡其昌結合台灣棒球12強賽奪冠，以「台灣尚勇」作為主題，除夕晚間11點將在清水開基福德祠首發。台中市2026年市長熱門人選何欣純及江啟臣分別在西屯武德武兌宮及豐原慈濟宮發放，春節期間個自與總統賴清德、立法院長韓國瑜合體發紅包。

總統賴清德訂於1月31日初三上午到台中豐原慈濟宮、台中樂成宮拜廟、發放小紅包；副總統蕭美琴則提早在大年初一1月29日到梧棲大庄浩天宮、大里草湖太子宮等地發紅包，向民眾拜年。

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何欣純今年春節發小紅包展開鐵人行程走春，與市民近距離接觸，初一就跑上10個宮廟，一早6點先在大里瑞和宮發放，接著趕往烏日東女慈聖宮、霧峰南天宮、西屯水堀頭永安宮，也與梧棲大庄浩天宮、大里草湖太子宮與蕭美琴合體發送小紅包，再前往大里振坤宮、南區醒修宮、中區萬春宮、北區元保宮。

何欣純在初二再跑6個宮廟發小紅包，包括南屯萬和宮、北屯松竹寺、四張犁三官堂，及潭子潭水亭觀音媽廟、神岡社口萬興宮、大雅永興宮；初三則與賴清德合體在豐原慈濟宮、東區樂成宮一起拜年發送小紅包。

蔡其昌春節發小紅包行程，初一也在大安南埔鎮南宮、日南慈德宮、大甲鎮瀾宮、梧棲大庄浩天宮（與蕭美琴）、梧棲鴨母解永天宮、清水紫雲巖、外埔三崁、土城里鎮城宮；初二在、南屯區萬和宮、北區元保宮、東區樂成宮。

台中市長盧秀燕今年則僅在初一到宮廟發送小紅包，安排4場到東區南天宮、北屯朝聖宮、大甲鎮瀾宮，及清水紫雲巖，江啟臣則一路陪同，其餘時段江啟臣也另外再前往北屯區松竹寺、豐原區樂天宮、北區元保宮、南屯區萬和宮及潭子區無極混元中樞院等宮廟，繼續發送紅包。

江啟臣在初二與韓國瑜到豐原慈濟宮一起發送小紅包，之後前往清水區紫雲巖、大甲區鎮瀾宮、東勢區泰興宮等宮廟；初三到中區萬春宮、南區醒修宮、霧峰區南天宮、龍井區三陽玉府天宮；初四也計畫於其他宮廟分送紅包。

蔡其昌結合台灣棒球12強賽奪冠，以「台灣尚勇」作為主題，除夕晚間11點將在清水開基福德祠首發。（記者蔡淑媛攝）

蔡其昌在除夕到初二皆有發放小紅包。（蔡其昌服務處提供）

江啟臣在初一連跑9個宮廟發送小紅包，也與盧秀燕合體發放。（江啟臣服務處提供）

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