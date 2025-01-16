藍委指「介入政黨罷免」揚言刪轉型正義預算 好民：假正義之名箝制言論

好民多年來舉辦「自由路上藝術節」已成台中最大的轉型正義系列活動。（圖：擷自好民粉絲專頁）

2025/01/16 16:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中國國民黨立院黨團近來諸多打壓文化部推廣轉型正義等預算，引起關注，其中，申請文化部國家人權館補助的「好民文化行動協會」（好民），遭指介入「青鳥行動」，拿公帑介入政黨罷免紛爭，提案再大砍文化部轉型正義預算；好民文化行動協會斥根本假正義之名行箝制言論自由之實，獲不少公民團體聲援，17日將集結到台中市政府前聯合發聲譴責。

好民自2019年以來，每年舉辦「自由路上藝術節」，透過舉辦多元的文化活動，培力社會大眾理解台灣的歷史與民主發展，讓「轉型正義」不僅是歷史課本中的字眼，而是每個人都能參與的社會行動，活動舉辦迄今儼然已成台中最大的轉型正義系列活動，不料近來卻被國民黨鎖定，揚言刪文化部相關補助預算，企圖封殺民間團體推廣轉型正義的努力。

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好民副理長林芳如指出，​中國國民黨立法院黨團審查預算提案書中，污衊該會支領文化部與國家人權館之補助進行罷免運動，「拿公帑介入政黨罷免紛爭」等理由，要凍結與刪減文化部及國家人權館推動轉型正義業務之相關預算。

林芳如指出，好民近3年來共申請到國家人權館50萬補助，進行轉型正義推廣，申請均合乎程序與規定，但被惡指成「收買」，硬栽贓各式莫須有罪名，人民團體申請補助難道就沒有針對議題表達意見的自由嗎？中國國民黨籍立委不實指控污，並以獨裁的粗暴手段刪除預算、恐嚇公務機關，踐踏民意所賦予的監督權，更侵犯憲法所保障之言論自由。

林芳如指出，中國國民黨立法院黨團的作為，更顯示該政黨在台灣民主轉型後，不知反省威權統治時期對台灣民主的傷害，還以民主選舉獲得的權力，對不同立場的公民團體進行莫須有指控、清算；電影《返校》的台詞「你是忘記了，還是害怕想起來」。顯然，國民黨從來未曾忘記如何以專制的手段宰制公民社會，因此將公民團體視為附隨組織。

由於不少公民團體加入聲援，好民17日將前進台中市政府前廣場譴責中國國民黨公器私用，以民主摧毀民主，清算與自己政治立場不同的人民團體，製造白色恐怖，傷害公民團體合法權利的行為，嚴重箝制百分之百的言論自由，更破壞台灣好不容易建立的自由與民主。

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