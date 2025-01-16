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    鼎越願拿掉京華城20％容獎 蔣萬安：從各方面而言都是最好結果

    台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜出席「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜出席「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽。（記者王藝菘攝）

    2025/01/16 12:31

    〔記者董冠怡／新北報導〕針對外界認為有爭議的2成容積獎勵，京華城所屬的鼎越開發日前主動去函台北市建築管理工程處，表示願意「暫停」執行，並進行變更設計。台北市長蔣萬安今天在新莊出席活動時回應，鼎越「拿掉」有爭議的2成容積獎勵、暫緩實施2成容獎工程，從各方面而言都是最好結果。

    蔣萬安表示，鼎越前天晚間正式函文至建管處，會主動申請建照變更，拿掉有爭議的2成容積獎勵、暫緩實施2成容獎工程，不論是從公共安全、都市區域發展，還是整體市容景觀而言，都是最好的結果，市議會各黨派議員也都認為，此舉會創造多贏局面，因此這部分市府收到正式申請證照變更後，就會依照相關程序進行。

    蔣萬安指出，案件起訴後便進入後續司法審判程序，現階段鼎越主動來申請，將有爭議的2成容獎拿掉，未來仍是司法說了算，市府必須依循最終判決結果辦理，屆時如果法院判決鼎越並無不法，當然就會依法尋求相關救濟；此外，接下來進入到建照變更程序後，也會一併討論取消協議內容中的捐贈事項。

    蔣萬安補充，去年10月市府與鼎越針對包括整體周遭附近工程的公安，以及如何確保周邊住戶居住安全，一共開了2次會議。

    台北市長蔣萬安表示，市府收到正式申請證照變更後，就會依照相關程序進行。（記者董冠怡攝）

    台北市長蔣萬安表示，市府收到正式申請證照變更後，就會依照相關程序進行。（記者董冠怡攝）

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