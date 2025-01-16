轟國民黨造謠毀民防 黑熊學院將提告

黑熊學院執行長朱福銘。（資料照，黑熊學院提供）

2025/01/16 10:08

〔記者方瑋立／台北報導〕有媒體報導稱內政部編列預算獨厚個別民間民防訓練組織，國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、羅智強等人也曾於質詢等場合質疑內政部預算，黑熊學院今（16）上午發出新聞稿，轟「大藍造謠小藍鬧，藍白一家毀民防」，意圖透過攻擊黑熊學院轉移在國會縮短中配入籍年限焦點，並宣布將今日上午11時召開記者會，正式對相關散布謠言者提告。

黑熊學院表示，在報導前根本不曉得內政部預算計畫，更遑論有指定預算的情況。⺠間團體協助內政部及縣市政府動員準備，是常見的⺠力支援模式，學院過去僅提供⺠防準備意見。

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黑熊學院執行長朱福銘表示，自今年年初以來，國⺠黨立委包含徐巧芯、羅智強、王鴻薇等人深怕大罷免，開始傾全黨之力攻擊黑熊學院，以仇恨掩蓋自身賣台行徑，捕風捉影的造謠抹黑學院，儘管已經一一向社會各界說明，仍不斷有人見獵心喜。就在今早，國眾黨⺠代希望透過攻擊黑熊來挽回⺠眾黨支持度，目的就是要轉移國眾兩黨現在在國會意圖縮短中配入籍年限的事實。

朱福銘強調，與內政部的合作就跟任何從事⺠防訓練的團體並無二致，內政部是主管單位，未來的⺠防訓練由他們規劃，並且訂立標準來尋洽合格的⺠間單位來辦理訓練，黑熊學院只是全台灣200多個⺠防訓練團體的其中一個。⺠防是大家的事，不分顏色，黑熊學院完全不樂見只有少數團體能夠利用政府資源。

朱福銘進一步表示，近期台灣海纜被割斷正是來自中國的測試，倘若國⺠黨也希望台灣能培養面對災害的韌性，應該專注在共同訂立適切的審查標準，透過標準程序遴選⺠間專業，茁壯台灣韌性，而非濫砍預算，讓⺠防形同虛設，顯然他們並不是這樣想。

「大藍造謠小藍鬧，藍白一家毀⺠防」，朱福銘說，藍白現將要推行的法案，使中配取得台灣身分縮短為4年，一年大概有兩萬個中配入籍，不僅健保面臨崩潰，立委選舉的差距就在幾千票之間，台灣人連反抗的機會都沒有。外有中共將人⺠「武器化」，內有國⺠黨大開洗人口之門，難道「香港發生的事，台灣還要再發生嗎」？

朱福銘強調，不會再容忍任何特定政黨、媒體對台灣⺠防建設的傷害，針對黑熊學院的造謠、危害名譽的相關情事，已經與律師研擬，將正式提告。

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