柯文哲駁陳佩琪「人頭公司」 吳思瑤諷：民眾黨夫妻講話都不一致

對於柯文哲競總餐費和人頭公司疑雲，吳思瑤諷刺說，民眾黨人似乎有一種共同屬性，就是夫妻之間的講話都不一致。（資料照）

2024/08/15 13:41

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨主席柯文哲選舉經費爭議連環爆，妻子陳佩琪日前坦承擔任公務員期間，以兒子名義開設公司，但柯今（15）日反駁說是父母出錢幫小孩開公司。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤以民眾黨副祕書長許甫和時任柯競總發言人陳智菡夫妻，對一筆96萬元餐費的分歧說法為例，諷刺說「民眾黨人似乎有一種共同屬性，就是夫妻之間的講話都不一致」。

陳佩琪日前爆料，柯文哲為佈局2028總統大選想開「小草咖啡廳」，她先用兒子名字開公司、並將公司地址設成民眾黨部，不知這有違法疑慮。柯文哲則認為，那不叫「人頭公司」，父母出錢幫小孩開個公司，這也不是很奇怪的事。

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對此，吳思瑤受訪直言，民眾黨人似乎有一種共同屬性，就是夫妻間的講話都不一致，陳智菡與其丈夫許甫對同件事情、一個餐費到底是96萬、9.6萬、還是「960+110」，夫妻間的說法竟南轅北轍、一再自我打臉。而柯文哲對陳佩琪出資，不論是基於愛子心切，或是陳自稱退休後要換軌做小生意，夫妻說法在短時間內兜不攏，老公推翻老婆、老婆推翻老公。

吳思瑤說，顯見真相永遠只有一個，但民眾黨上下一再禁不起檢驗，越來越多前後不一致的說法，只會更啟人疑竇、引來更多疑問，對於釐清真相無濟完全於事，大家也質疑背後有其他理由。

針對申報「大愛素食天地」96萬元餐費，民眾黨說明是兩筆收據，一筆是去年9月7日購買110元，另一筆為今年1月7日購買960元，但會計師誤登為960110元。但外界質疑，就算將兩張發票不小心寫在一起，為何過了4個月後，柯辦會在今年1月將已登錄過的發票再拿出來重新登錄。

吳思瑤表示，大家都非常好奇，民眾黨對所謂的96萬元餐費單據有非常多說法，但每個版本都非常離譜、溢出於常理，民眾黨記者會聲稱內部會嚴謹自行查帳、檢核單據，清查41萬元以上單據，為何偏偏沒查到這張96萬元的單據？內部查帳為何有遺漏。

吳思瑤強調，民眾黨內部查帳是否照步來，或只是虛應故事，希望檢調釐清、嚴謹調查，勿枉勿縱，給社會清楚的真相還原。

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