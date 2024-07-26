民進黨新生代幕僚訪美10天 楊懿珊：為台美人才交流奠定基礎

民進黨表示，代表團成員來自不同專業背景，積極與美方人士交換意見並提出問題，也期盼為未來雙邊人才交流奠定堅實的基礎。（圖由民進黨提供）

2024/07/26 22:57

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨辦理新生代幕僚外交培力營，赴美進行為期10天的參訪。擔任團長的民進黨副秘書長楊懿珊今（26）日表示，代表團成員來自不同專業背景，積極與美方人士交換意見並提出問題，相信本次交流將實質深化台美之間在國防、科技、安全、經貿及公眾外交政策領域的經驗交換，也期盼為未來雙邊人才交流奠定堅實的基礎。

民進黨說明，代表團於23日晚間抵達美國首都華盛頓特區，展開一系列密集的座談及拜會。行程首日安排與華府長期關心台灣議題的跨黨派智庫專家進行四個場次的專題座談；第二日則前往拜會中華民國駐美國代表處、特別競爭研究計畫、美國國會及行政當局中國委員會、美國聯邦眾議院外交委員會。

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民進黨駐美代表處亦邀請到美國布魯金斯學院台灣講座主任何瑞恩（Ryan Hass）、2049計畫資深主任馬明漢（Michael Mazza） 、前美國在台協會經濟組組長資深外交官田家希（Joshua Cartin）以及美國白宮國安會亞洲事務部門前副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy），分別就區域情勢、台美經貿合作、全球半導體產業鍊分工、能源安全、以及全社會韌性等議題與訪團成員進行座談。

代表團亦拜會美國特別競爭研究計畫，就科技外交及資訊安全等議題深入交流。雙方就人工智慧等新興科技如何影響且改變全球局勢，以及對區域可能帶來的新興機會及可能造成的潛在威脅進行討論。

台美國會交流亦是此行的重點活動，代表團拜訪美國聯邦眾議院中美國國會及行政當局中國委員會（CECC）精通台灣事務的重要資深幕僚，以及美國聯邦眾院外交事務委員會主席Michael McCaul （R-TX）及首席議員Rep. Ami Bera（D-CA）的幕僚長，雙方探討美中關係的現況，美國與台灣雙邊合作的未來方向，並且就台美雙方共同面對中國的各項挑戰與威脅深入探討，亦提出許多建議。

民進黨表示，訪團充分展現台灣新生代領袖對公共事務的專業及熱忱，拜會對象對台灣在各項領域中的貢獻及未來的合作潛力，皆表示高度關注和支持，並強調台灣是美國跨黨派的支持對象。

楊懿珊則指出，「在國際場域上，台灣已經從過去接受協助者，轉變積極的提供貢獻者；當前的台灣，不僅能幫忙世界，更能在許多領域中扮演世界的領頭羊」；民進黨持續致力於拓展政黨外交及培力外交新血的同時，也會努力深化與國際夥伴的合作，確保台灣在全球舞台上的各個領域上，持續扮演積極且重要的領導角色。

民進黨外交培力營代表團於7月23日晚間抵達美國首都華盛頓特區，展開一系列密集的座談及拜會。（圖由民進黨提供）

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