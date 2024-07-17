賴清德外交佈局、林佳龍核心幕僚 楊懿珊內定駐美副代表

督導民進黨國際事務的黨副秘書長楊懿珊（右一）內定接任駐美副代表，去年賴清德接任黨主席後，楊出任黨副秘書長，並於今年1至5月代理秘書長。 （資料照）

2024/07/17 12:39

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德佈局對美關係，據掌握，督導民進黨國際事務的黨副秘書長楊懿珊，內定接任駐美副代表，相關人事流程完成後將對外發布；具備國際、外交專業的楊懿珊是外交部長林佳龍多年倚重幕僚，也曾協助賴草擬涉外論述，去年賴接任黨主席後，楊出任黨副秘書長，並於今年1至5月代理秘書長，深獲賴、龍2人信任及重用。

據悉，45歲的楊懿珊畢業於澳洲國家大學（ANU）、英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士，除了深獲賴、龍的信任，也與賴政府多名層峰共識。副總統蕭美琴過去擔任民進黨國際部主任時，曾派楊擔任駐菲律賓亞洲自由民主聯盟（CALD）專員；行政院副院長鄭麗君過去任立委、文化部長，楊分別出任辦公室副主任及文化部專門委員；林佳龍當選台中市長後，她出任台中市政府文化局主秘；行政院長卓榮泰2019年接任民進黨主席時，她擔任黨新聞部主任。

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知情人士說，楊懿珊擔任黨副秘書長與代理秘書長期間，負責督導黨的國際交流事務，也代表黨主席賴清德及民進黨接見許多國際友人及重要外賓，如美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、美國前國家安全顧問約翰·波頓（John Bolton）、美國民主黨州主席協會（ASDC）等，2020年曾入列民進黨的不分區立委名單，也曾任總統府諮議、澳大利亞駐台商工辦事處（ACIO）研究助理、台灣智庫國際部副研究員等，熟稔國際事務。

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