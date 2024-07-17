內定駐美副代表楊懿珊將率青年訪華府 賴清德期勉3任務

民進黨國際部舉行「外交培力營赴美行前記者會」，副秘書長楊懿珊（前中）將率隊訪問美國華府。 （記者劉信德攝）

2024/07/17 18:44

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨7月23日到8月2日舉辦「民進黨新生代外交培力營」，內定駐美副代表的民進黨副祕書長楊懿珊將率黨內青年政治工作者，前往華府展開系列參訪，被問及相關人士傳聞，她只回應「謝謝」隨即離席；民進黨主席賴清德則透過影片勉勵達成3項任務，包含拓展政黨外交、提升國際視野、培力國際人才。

楊懿珊下午偕團員召開記者會說，依照台灣在國際上的能見度，更該學著做好外交工作，團員來自，這次從數十人中選拔出的年輕政治工作者人才輩出，具備語言能力、各面向專業素養及熱情，期盼到華府為台灣拚外交、為台灣傳遞訊息，也更了解美國的政治。後續行程將拜訪華府智庫、國會、與民間人士對談，在美國大選期間展開密集訪問，這也代表美方對我們的重視。

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賴清德表示，他接任黨主席以來高度重視國際事務的青年培力工作，不斷鼓勵黨透過舉辦及參加各項國際活動達成3項任務，包含拓展政黨外交、提升國際視野、培力國際人才，這次外交培力營就是實現3項任務的最佳實踐。

賴清德指出，多年來經過台美許多人多方努力下，台美關係走到歷史上十分緊密的時刻，很高興看到台灣人一棒接一棒，走向世界，到世界交朋友，讓世界更了解台灣，楊懿珊將率團，帶領來自立法院、議會、NGO的青年政治工作者前往華府，相信各位年輕朋友會帶著各自的專業，到美國展開對話與交流。

團員代表之一的彰化縣議員黃柏瑜說，外交、內政是互相影響的連動關係，在台灣這樣的海洋國家，培養扎實的外交經驗非常重要；國會助理廖薇瑄說，民進黨是重視年輕人的政黨，才會有機會前往美國拚外交，向國際傳遞台灣是負責任、勇於承擔責任的夥伴；黨工游善閔說，希望從美國大選觀察他們如何使用不同社群工具、應對訊息傳播等，交流選舉技巧。

民進黨副秘書長楊懿珊傳出將接任駐美代表處副代表。（記者劉信德攝）

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