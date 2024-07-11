藍營憲法法庭抱怨司法不中立 民進黨團諷：招架不住就哇哇叫

立院民進黨團書記長莊瑞雄（右起）、立委陳亭妃等人出席說明。（記者方賓照攝）

2024/07/11 17:02

〔記者陳政宇／台北報導〕憲法法庭昨召開國會擴權修法暫時處分案準備程序庭，做為立法院代表的國民黨立委翁曉玲抱怨準備時間不足、沒睡好覺，並指控司法不中立。對此，民進黨團今（11）日強調，大法官非常中立且未傾向任何黨派，藍白兩黨面對大法官詢問時不好好講，於憲法法庭招架不住就出來哇哇叫，還想鬥臭大法官，這很不足取。

民進黨團今召開「違憲成立雞蛋調查小組，憲法法庭才打臉，藍白又要硬幹」記者會，由黨團書記長莊瑞雄，以及立委邱議瑩、邱志偉、陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘出席說明。媒體詢及，在野黨立委昨未回應大法官詢問的反質詢定義，國民黨團還開記者會聲稱準備時間不足、並指憲法法庭司法不中立，被質疑為替自己的表現找藉口。

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曾是執業律師的莊瑞雄表示，15位大法官的法學素養，在法學界是公認相當敬重，且立委歷經整個修法程序，國民黨為何還抱怨準備不足？立委連中華民國憲法的憲政體制都搞不清楚，「大法官實問、你虛答」，結果還說被突襲，面對大法官詢問時不好好講，回到立法院想鬥臭大法官，這很不足取。

莊瑞雄說，一般聲請民事法庭的假處分最慢3天就下來，況且憲法法庭涉及機關之間的憲政爭議，大法官是因為非常慎重，否則暫時處分未必需要開庭；在野黨於憲法法庭招架不住，竟出來哇哇叫，這樣不好，要跟法學功力這麼深厚的人抗衡，本來就要有十足的準備，況且每位大法官都非常中立、並未傾向任何黨派，昨天所問的題目都是一針見血，別臨訟講不出話就理由一大堆。

同為律師出身的蔡易餘也指出，大法官昨在憲法法庭給正、反方相同的時間做有效分配，跟申請人或相對人的人數沒有關係，故國民黨和民眾黨聲稱準備時間不足，說法讓人覺得很奇怪。大法官昨詢問民眾黨立委黃國昌有關反質詢定義，但當初藍白修法時就應該要有所定義，國民黨立委吳宗憲也說法案三讀後要向全國說明何謂反質詢，卻在大法官面前講出不來；黃國昌所提的答辯書還被大法官直接說「以問答問」，這是黃一貫、永遠不敢正面回擊。

蔡易餘說，從藍白兩黨的時間分配上，被某一個人占用大部分時間，還被大法官制止，甚至比申請人用更多時間答辯，用那麼久的時間答辯還抱怨大法官不公平、準備時間不夠。蔡舉例，若是當事人看到委託的律師，在開庭期間表現不佳、該講的都沒講，事後才罵法官、宣稱睡不夠，當事人就會感嘆要解除委任；幸好藍白兩黨將翁曉玲和黃國昌提名為不分區立委，若是在業界當律師，恐怕會害到很多人。

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