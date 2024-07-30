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反擊中國錯誤解讀 IPAC認定聯大2758號決議不決定台灣政治地位

總統賴清德今日下午於IPAC峰會致詞表示，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅，台灣會盡一切力量，跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」。（圖由IPAC提供）

總統賴清德今日下午於IPAC峰會致詞表示，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅，台灣會盡一切力量，跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」。（圖由IPAC提供）

2024/07/30 16:23

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國長期錯誤詮釋聯大第2758號決議，意圖抹殺我國爭取國際參與之正當性，讓我國難以參與聯合國體系組織。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今（30）日在台北君悅酒店舉辦年度峰會，並針對2758號決議做出決議，認定聯大2758號決議不決定台灣政治地位。

總統賴清德演說指出，中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，與「一中原則」不當連結，企圖用來限縮台灣的國際參與，並且建構中國武力犯台的法理依據。

在賴清德演說後，IPAC通過決議指出，1971年10月25日頒布的聯大2758號決議，指出中華人民共和國是代表中國在聯合國的唯一合法代表，但並未提及台灣與台灣的政治地位，也沒有聲稱中國主權涵蓋台灣，並未提及台灣在聯合國的地位與台灣在聯合國機構的參與問題。

IPAC決議也表示，他們對中國為了支持一中原則而曲解2758號決議，且將「台灣」在歷史文件上的名稱，改為「台灣，中國的一省」感到遺憾。

IPAC決議做出「2758號決議並未將一中原則作為國際法，僅承認中華人民共和國為中國在聯合國的權利」、「沒有法律排除台灣加入國際組織」、「2758號決議文不影響其他國家決定對台關係」，與「台灣2350萬人未能有效參與聯合國組織的現狀必須緊急補正」等4點解釋。

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