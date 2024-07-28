跨國議員IPAC峰會 國民黨立委恐缺席

民進黨立委王定宇表示，台灣已申請加入IPAC多年，但根據IPAC章程，任何國家必須朝野政黨都參加才能進入，國民黨卻對「反共」避之唯恐不及，擔心得罪中共。（資料照）

2024/07/28 05:30

綠委質疑擔心得罪中共 藍委稱沒收到邀請函

〔記者蘇永耀、劉宛琳、陳政宇、李文馨／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會三十日將在台北登場，集結了約五十多位來自二十幾個國家的國會議員和歐洲議會議員，為歷來最大規模的國外議員訪台團。對於這場有助於提高我國國際能見度，以及推動國會外交的重要活動，據指出，國民黨立委恐將缺席，而由民進黨立委率團參與相關活動。

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對中立場強硬 30日首度在台舉行峰會

IPAC向來對於中共政權戕害人權與破壞區域和平的行徑進行強力批判，堪稱對中強硬派，外界也關注是否因此影響藍營的出席意願。

該聯盟先是接獲在野立委恐不出席的資訊後，透過管道繼續表達希望共襄盛舉。據悉，民眾黨立委吳春城已表明將會參加，但截至昨天，藍營還未正面答覆。

多次參與IPAC活動的民進黨立委范雲指出，這是IPAC峰會首次在台灣舉行，更是首次在尚未成為會員國的國家舉行，顯示世界對台灣的支持。

吳思瑤籲藍營 勿站在民主陣營對立面

擔任我方團長的民進黨立委王定宇說明，台灣已申請入會多年，但根據IPAC章程，任何國家必須朝野政黨都參加才能進入，國民黨卻對「反共」避之唯恐不及，擔心得罪中共。本次預計舉辦一場晚宴，民進黨有多位立委報名出席，若國民黨立委仍無人參加，主辦方提出折衷方式，即邀請立委以外的人士與會。

立院民進黨團幹事長吳思瑤表示，在野黨立委聲稱要進行國會外交，何必捨近求遠？應該跟自己的國家站在同一陣線；若拒絕參與，難道是受到中共壓力影響，而站在民主陣營對立面？這是大家都不願看到的情況。

林思銘稱IPAC是反中聯盟 不會邀藍營

對此，立法院國民黨團首席副書記長林思銘表示，「他們是反中聯盟」，會邀請和他們立場一致的民進黨，應該不會邀請藍營立委，他並沒有收到邀請。立法院外委會成員、國民黨立委徐巧芯同樣說，她的辦公室沒收到該會議邀請函。

由於這次是歷來最大規模的國外議員訪台團，為防範中共施壓當地國家，聯盟對於參與成員及活動細節高度保密，今天起就會有若干訪團成員抵達台北，主辦單位會陸續公布。

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