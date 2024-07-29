款宴IPAC訪團 王定宇：面對中國威脅台仍為區域和平做出貢獻

立法院外交及國防委員會召委王定宇今日以地主團長身份，款宴「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）。（王定宇國會辦公室提供）

2024/07/29 18:45

〔記者謝君臨／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會明日將在台北登場，立法院外交及國防委員會召委王定宇今（29）日以地主團長身份，款宴IPAC訪團；訪團成員來自全球25個國家、49名國會議員，以及近10名會務人員。王致詞時強調，台灣雖時刻面臨中國的軍事與混合戰威脅，依然為區域和平穩定做出貢獻，並致力於捍衛台灣的民主價值。

本次IPAC輪值團長是捷克執政聯盟最大黨公民民主黨（ODS）副主席黛赫（Eva Decroix）眾議員。此外，本次IPAC訪團也是史上最大規模的國會議員訪台團，成員來自捷克、日本、英國、澳洲、立陶宛，以及德國等國。

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王定宇致詞時強調，IPAC代表團的到來不僅是對台灣的支持，更是對共同堅守「民主價值」的肯定。台灣在面臨中國的軍事、資訊，以及經濟等威脅的同時，仍堅定維護自由、民主、法治及人權等核心價值，為區域和平與穩定做出努力。

王定宇期盼此次與IPAC代表團的溝通能加深彼此的互信與理解，並為未來的合作奠定更堅實的基礎。同時，他也指出，由於內部的某些原因，台灣尚無法成為IPAC會員國，更無法參與在台灣舉行的成員內部會議，對此表示遺憾。

黛赫則向王定宇及外交部表達感謝，強調這次會議是深化友誼和表達對台灣支持的重要機會。她分享了捷克從共產統治走向民主的經歷，並提到捷克參議院議長

柯佳洛（Jaroslav Kubera）在2019年決定正式訪台的歷史意義。

黛赫強調，IPAC致力於捍衛共同價值觀，並呼籲國際社會共同應對來自中國和俄羅斯的壓力與威脅。捷克代表團也表示，深化與台灣的友誼不僅能強化雙方關係，還能帶來具體的商業合作與互惠利益。

此外，針對藍營聲稱未收到IPAC峰會邀請一事，民進黨立委陳冠廷指出，相關函文都有紀錄，朝野立委皆應積極參與、擴大台灣國際能見度。他說，IPAC是國際社會對中國政策反應的重要平台，此次峰會在台灣舉行意義重大，國民黨身為台灣主要政黨之一，選擇缺席，會是對台灣民主的嚴重背離，也不利該黨對國際的整體形象。

陳冠廷也強調，國民黨不應與中共同唱和，應勇敢走出舒適圈與民主國家合作。他說，民進黨團已指派9名立委參與峰會，展現台灣積極參與國際事務的決心。呼籲國民黨立即改變態度，共同為台灣國際地位努力。「強烈呼籲他們以國家利益為重，參與這場重要的國際盛會。」

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