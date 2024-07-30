在野阻參與IPAC內部會議？立院民眾黨團：陳昭姿、吳春城有出席

民眾黨立委陳昭姿今日參與「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會。（立法院民眾黨團提供）

2024/07/30 13:01

〔記者林哲遠／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會今天在台北召開，民進黨立委王定宇稍早指出，IPAC強調「跨黨派」，各國都要朝野同時參與，由於沒收到在野黨出席徵兆，使得台灣立委無法列席內部會議。立法院民眾黨團表示，民眾黨立委吳春城、陳昭姿都有參與，並強調內部會議「非正式成員」本就不能參加。

民眾黨團表示，吳春城、陳昭姿都有報名參與，陳昭姿在10點45分前抵達會場參加短演講。王定宇說，星期一之前都沒有看到在野黨要出席的徵兆，但從立法院國際事務處發布的通知就可以知道，參與名單早在7月27日晚上六點就製表完成發送各辦，王定宇竟有長達三天的資訊落差。

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民眾黨團強調，IPAC內部會議非正式成員本來就不能參加，王定宇自錄影片也承認他並非正式成員，難道他想不受邀就亂入？從王定宇傳的畫面看出，他人在高鐵上錄製造謠影片，當時記者並未看到他出現在IPAC活動現場，「是誰擋住了王定宇」，還是他根本在自導自演？

民眾黨團抨擊王定宇說謊，質疑「這是你擔任外交國防委員會召委，接待外賓應該展現的態度與風範嗎」？

陳昭姿也在會場自錄影片表示，10時會議是IPAC會員國內部會議，台灣非會員國本就不能參加；下半段會議是「短演講」她就會參加，並至少會一直待到總統賴清德演講完畢後。

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