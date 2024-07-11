藍委控大法官幫綠「助拳」 王定宇：證明「國會濫權」在憲法上站不住腳

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/07/11 14:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭週三（10日）針對立法院擴權法案，開庭進行聲請暫時處分案準備程序，藍白陣營無法招架大法官提問。對此民進黨立委王定宇表示，在「憲法法庭」，還在扯政治、扯媒體，甚至在庭外開記者會攻擊大法官，這只證明一件事…那就是藍白聯手「國會濫權」，在憲法上站不住腳！

王定宇在臉書PO文表示，看到三位自以為「我最大」的藍白立法院代表在憲法法庭的糟糕表現，大法官提出的問題，其實台灣法學界、公民團體、民進黨都多次提出，沒想到藍白代表在憲法法庭仍然無法正面回答，甚至瞎扯時間不夠準備，還用政治語彙來討論法律，這讓人對未來3年多的立法品質感到擔憂！

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王定宇指出，大法官問了黃國昌簡單清楚的問題「反質詢的定義」，擬定「最高機密」立法的人，回的落落長，時間都超過了，竟然不是文不對題，就是問A答B，最後還要大法官給三天回家補寫作業，這實在是太離譜了！

王定宇舉例：

審判長許大法官：現在我們開始準備程序，請書記官宣讀…

蔥：欸！不好意思庭上，相對人代表是不是可以請求詢問程序事項？

許大法官：ㄜ……有什麼問題要詢問的呢？

蔥：（講了8分鐘）

許大法官：黃委員，依我所知，你也已經閱卷了，我們是不是就開始今天的準備程序。

蔥：欸，不好意思，審判長！

許大法官：對不起，我們就進行，時間寶貴。

例如…大法官問了翁曉玲：照妳推理，是否有國會優位？也就是立法權，比行政權大…

翁曉玲：我沒有說國會優位權。

（人民：ㄟ？那個說「我就是比你大」、「質詢是上對下」的翁曉玲在那裡？）

例如…吳宗憲唸稿還一直吃螺絲，到底是有多緊張心虛？

例如…黃國昌結巴、文不對題外，竟然還有「要大法官自己去網路上看」來回答大法官

提問，是準備的多不充分啊？

王定宇直言，藍白代表幾乎都是一樣難以回答實質問題，也無法說明立法設計根本問題，就連法學問題都很難回答，在「憲法法庭」，還在扯政治、扯媒體，甚至在庭外開記者會攻擊大法官，這只證明一件事，那就是藍白聯手「國會濫權」，在憲法上站不住腳！

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