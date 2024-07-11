藍營控大法官助拳綠營 吳靜怡：「辯不贏就抹黑」已無效

政治評論員吳靜怡。（圖擷取自臉書）

2024/07/11 16:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭10日下午開庭審理立院擴權法案釋憲案，立法院國民黨團上午在記者會控訴當年大法官針對國民黨聲請釋憲的前瞻基礎建設條例花了8個月的時間查察，但國會改革釋憲案卻火速開庭，昨天大法官更全部跳下來幫民進黨「助拳」，不僅武器不對等，更把憲法法庭變成民進黨圍毆場。對此政治評論員吳靜怡表示，國民黨、民眾黨需要注意了，「辯不贏，就抹黑！」這招恐怕無效！因為全台灣都在關注！

吳靜怡在臉書PO文表示，昨日同步觀看「憲法法庭」直播創下史上最高，值得一提的觀察重點，大家對於大法官的好奇度也是史上最高「尤伯祥、許宗力、蔡宗珍」，更有趣的，「黃國昌」與尤伯祥、許宗力重複度最高，因為太陽花學運時，尤伯祥曾是太陽花辯護律師，而黃國昌也誇過許宗力是「有影響力」的律師。

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吳靜怡指出，其中，人民最關注的除了人物之外，甚至出現了「釋字585」，當大家看憲法法庭直播就能明白，立法院代表幾乎都無法在大法官面前用法理合理的解釋正當性，憲法法庭上，完全看不出藍白的強烈攻防，但網路上卻是直撲大法官的公正性，直接定調「大法官就是蔡英文任命的、大法官自己人、不給人相對應的答辯時間」，甚至出現一篇原新聞已下架的『檢察官憶當年：尤伯祥當庭串證』論壇連結大肆在各Line群組、社群和留言轉傳，成功建立尤大法官人品卑劣的標籤。

吳靜怡指出，網軍跟正常人差別在哪裡？網軍都在忙著顛覆事實，而正常人都在討論李荃和（行政院訴訟代理人）！各位朋友，必須負責任的講，你們以為事實勝於雄辯可以安心了，錯，大法官早在另一個同溫層被嚴重抹黑，「司法不公」這樣的言論和佈局從今天才正要開始，或許，之後還可能搞抗議遊行！

吳靜怡直言，可以生氣，但不要失望，好嗎？至少，昨天我們看到，立院派的居然找不到能夠好好積極辯護的律師，這代表多數台灣法學人雖然有不同政黨傾向，但至少不會想作賤自己。

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