藍綠白立委參訪核三談延役 徐富癸：不是是非題 蘇清泉：核、綠不衝突

國民黨立委蘇清泉、陳菁徽、民進黨立委徐富癸及民眾黨立委張啟楷、陳昭姿一行5人，在台電公司副總經理陳銘樹、核發處長林志保等人陪同下，10日上午赴屏東恆春參訪核三廠。（徐富癸辦公室提供）

2024/07/10 16:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕立院藍綠白三黨共5位立委，今日前往恆春參訪核三廠，了解核三廠降載情形，及核三廠區周邊設置光電廠規劃內容，國民黨立委蘇清泉表示，綠能與核電完全不相衝突，為了支持台灣發展AI產業需要大量用電，他重申支持核電廠延役，民進黨立委徐富癸則強調，延役涉及問題廣，不是簡單的是非題。

國民黨立委蘇清泉、陳菁徽、民進黨立委徐富癸及民眾黨立委張啟楷、陳昭姿一行5人，在台電公司副總經理陳銘樹、核發處長林志保等人陪同下，上午赴屏東恆春參訪核三廠，包括當地民代及不少村里長都到場表達關心。

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參訪後，蘇清泉表示，核能與綠能並不相衝突，台灣要往高科技、AI等產業發展，需要大量穩定的電力，綠能所能提供的只是杯水車薪，各界都對電力供應相當關心；目前一號機降載到停止運轉後，未必就此停機除役，可趁此時檢視內部機件設備是否須要更新或保養維修，若要再重啟，停機後才能按照流程進行，希望能將核電廠保留下來。

「延役不是簡單的是非題。」徐富癸則認為，核電廠的延役涉及國家能源政策、法令規定的問題，更要考慮的還有地方居民的意；目前核三產生放射性物質半衰期長，處置過程仍對恆春半島特別犧牲，應該要持續補償地方，當恆春半島為了國家整體能源政策犧牲，必須完全得到補償後，政府才不可以不再負責任，如核三除役，未來的土地利用、能源替代方案都應該事前規劃，與地方共存榮的方向進行。

核三廠。（記者蔡宗憲攝）

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