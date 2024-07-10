為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

藍綠白立委參訪核三談延役 徐富癸：不是是非題 蘇清泉：核、綠不衝突

國民黨立委蘇清泉、陳菁徽、民進黨立委徐富癸及民眾黨立委張啟楷、陳昭姿一行5人，在台電公司副總經理陳銘樹、核發處長林志保等人陪同下，10日上午赴屏東恆春參訪核三廠。（徐富癸辦公室提供）

國民黨立委蘇清泉、陳菁徽、民進黨立委徐富癸及民眾黨立委張啟楷、陳昭姿一行5人，在台電公司副總經理陳銘樹、核發處長林志保等人陪同下，10日上午赴屏東恆春參訪核三廠。（徐富癸辦公室提供）

2024/07/10 16:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕立院藍綠白三黨共5位立委，今日前往恆春參訪核三廠，了解核三廠降載情形，及核三廠區周邊設置光電廠規劃內容，國民黨立委蘇清泉表示，綠能與核電完全不相衝突，為了支持台灣發展AI產業需要大量用電，他重申支持核電廠延役，民進黨立委徐富癸則強調，延役涉及問題廣，不是簡單的是非題。

國民黨立委蘇清泉、陳菁徽、民進黨立委徐富癸及民眾黨立委張啟楷、陳昭姿一行5人，在台電公司副總經理陳銘樹、核發處長林志保等人陪同下，上午赴屏東恆春參訪核三廠，包括當地民代及不少村里長都到場表達關心。

參訪後，蘇清泉表示，核能與綠能並不相衝突，台灣要往高科技、AI等產業發展，需要大量穩定的電力，綠能所能提供的只是杯水車薪，各界都對電力供應相當關心；目前一號機降載到停止運轉後，未必就此停機除役，可趁此時檢視內部機件設備是否須要更新或保養維修，若要再重啟，停機後才能按照流程進行，希望能將核電廠保留下來。

「延役不是簡單的是非題。」徐富癸則認為，核電廠的延役涉及國家能源政策、法令規定的問題，更要考慮的還有地方居民的意；目前核三產生放射性物質半衰期長，處置過程仍對恆春半島特別犧牲，應該要持續補償地方，當恆春半島為了國家整體能源政策犧牲，必須完全得到補償後，政府才不可以不再負責任，如核三除役，未來的土地利用、能源替代方案都應該事前規劃，與地方共存榮的方向進行。

核三廠。（記者蔡宗憲攝）

核三廠。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
環團估核電延役成本逾1千億 解決減碳、電力需求緩不濟急
2024/07/09 13:07

環團估核電延役成本逾1千億 解決減碳、電力需求緩不濟急
核安會評估核三燃料池貯存空間 僅能供再運轉4年多
2024/07/10 10:06

核安會評估核三燃料池貯存空間 僅能供再運轉4年多

「璀璨王功 精彩二十」 2024王功漁火節
經長郭智輝：若法令通過且有需要 核三才會作為備用電源
2024/05/31 10:54

經長郭智輝：若法令通過且有需要 核三才會作為備用電源
供電機組卡環評擬延役核三？經長：沒有這種規劃
2020/09/28 10:27

供電機組卡環評擬延役核三？經長：沒有這種規劃

全國電子夏日破盤滿額送冰箱！瘋搶超狂好禮
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播