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基隆信義區模範父親表揚 謝國樑、童子瑋和高嘉瑜同台

民進黨前立委高嘉瑜的父親高義信獲選好人好事代表。（記者盧賢秀攝）

民進黨前立委高嘉瑜的父親高義信獲選好人好事代表。（記者盧賢秀攝）

2024/07/26 16:51

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市信義區今天表揚模範父親、好人好事代表，基隆市長謝國樑及議長童子瑋，還有先前曾說過隨時做好上場準備的前立委高嘉瑜3人同台。高嘉瑜被問到是否做好準備？她只說希望有好的人才讓基隆更好。

身陷罷免案的謝國樑和曾被國民黨點名發動罷免的議長童子瑋，今天座位間隔也沒太多互動，民進黨高嘉瑜則坐在家屬席。由於目前正值罷免案正在二階連署查對時刻，3人同場頗受囑目。

謝國樑致詞時祝福44位受獎的模範父親、好人好事代表父親節快樂外，也感謝市議會對市政的關心和指導，並表示一起度過困難，是基隆民眾感情深厚的寫照，平平順順的日子大家反而覺得沒有什麼，唯獨在患難、艱難的時候，才能展現我們團結的力量，就像這次颱風安然度過一樣。

議長童子瑋致詞時感謝各位模範父親的付出，特別點名高嘉瑜，請她跟大家揮揮手，他介紹高嘉瑜的父親今年獲得好人好事代表，稱讚這麼優秀又熱心公益的父親，培養出很有才能的立委。

高嘉瑜的父親高義信是義幸里選出的好人好事代表，長期擔任社區志工打掃、協助里內事務。高嘉瑜表示，她從小父親就很熱心公益，尤其是學校的事情，協助很多小朋友，大家都稱他「高爸爸」。

被問到對罷免的看法及是否隨時準備好上場？高嘉瑜說，罷免是基隆市民的權益，謝國樑也要為自己的施政負責，基隆是她的家鄉，希望有好的人才讓基隆更好。

基隆市信義區模範父親與好人好事代表表揚活動，市長謝國樑、議長童子瑋與前立委高嘉瑜同台。（記者盧賢秀攝）

基隆市信義區模範父親與好人好事代表表揚活動，市長謝國樑、議長童子瑋與前立委高嘉瑜同台。（記者盧賢秀攝）

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