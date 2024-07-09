國安單位：中國鎖定青年「首來族」 邀參訪 夾帶「紅色景點」統戰

中國積極邀集台灣青年赴中交流參訪，並夾帶「紅色景點」，國安單位提醒台灣年輕人赴中務必高度謹慎。（圖擷取自中國兩岸交流簡章）

2024/07/09 18:17

〔記者陳昀／台北報導〕暑假來臨，國安單位提醒，中國統戰機構近期積極鎖定第一次前往中國的台灣青年「首來族」，透過學校與各種青年相關團體，邀集台灣青年赴中交流參訪，並夾帶「紅色景點」輸出統戰資訊，但中國內部風險日增、各國紛紛提告中國旅遊警示，提醒台灣年輕人赴中務必高度謹慎，切勿洩露個資、連結當地無線網路，以免有個人數位足跡遭監控的風險。

國安相關人士指出，兩岸學生交流多，除了大學姐妹校互相參訪，也有透過台灣政治人物號召、地方政治團體邀訪、民間協會交流等管道，邀請台灣青年學子訪中。例如今年6月中共統戰媒體「台灣網」發布一則「台灣淡江大學系主任：希望更多台灣交換生來祖國大陸交流學習」影片，該系主任甚至自稱「我們來自島內寶島」。

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他提到，前國民黨主席洪秀柱正率領青年赴中參與「海峽兩岸青年發展論壇」，國台辦主任宋濤會見時特別強調堅定「反對台獨」，要為祖國統一、民組復興貢獻，其他如國內政黨「青工會」等系統或各類兩岸交流協會，都是協助中國邀訪青年的協力者。

國安單位指出，中方過去多以豐富行程、低廉金額吸引學生報名，今年由於禁團令未解，參訪團改以讓學生自行處理機票，到當地機場落地後再由主辦單位招待食宿與活動。然而，與民主國家最大的不同是，幾乎所有中國大學都「內建統戰部」，這些打著「學術交流」的營隊，開營儀式多由統戰部門的領導幹部授旗、發表講話。

國安單位表示，營隊期間會有人扮演輔導與協助的角色，在學生遇到問題或有需求時盡力滿足學員要求，讓參加營隊的學生對「統戰」降低反感，甚至與中方人員建立私人情誼，行程內容則包含「紅色體驗」，參訪如毛澤東故居、中國共產黨歷史相關的博物館，達到習近平「講好中國故事」的宣傳效果。

國安單位分析，中國近期也積極鎖定台灣青年第一次赴中的「首來族」，主題相較過去光明正大的統戰更加軟性，在行程中加入參訪如比亞迪、華為、大疆、騰訊等公司，並以優惠政策吸引台灣學生在當地就學、就業，也透過交流的學生加強兩岸文化、生活的連結，有些營隊甚至鼓勵台灣與中國同學深度交往，希望讓學生對中國有不同層面的憧憬。

國安單位提醒，考量中國內部風險日增，各國也紛紛提高前往中國的旅遊警示，歐美留學生赴中比例更是創歷史新低，台灣年輕人在充滿言論自由的國度成長，前往中國務必高度謹慎，參訪過程務必注意個資保護，切勿辦理當地證件避免洩露個資，也不要隨意連結當地無線網路，以免個資遭到盜用或是手機資料被駭，甚至有個人數位足跡遭監控的風險。

此外，國安單位提到，中國日前宣布的懲治台獨「22條意見」、7月1日起實施國安新規，相關規範及施行對象都相當模糊，中國海關也可依片面的理由查驗個人手機等電子設備，提醒年輕學子及家長都務必注意相關風險；陸委會也於日前示警，建議民眾審慎評估赴陸必要性，注意對岸國安紅線帶來的風險。

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