為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國安單位：中國鎖定青年「首來族」 邀參訪 夾帶「紅色景點」統戰

中國積極邀集台灣青年赴中交流參訪，並夾帶「紅色景點」，國安單位提醒台灣年輕人赴中務必高度謹慎。（圖擷取自中國兩岸交流簡章）

中國積極邀集台灣青年赴中交流參訪，並夾帶「紅色景點」，國安單位提醒台灣年輕人赴中務必高度謹慎。（圖擷取自中國兩岸交流簡章）

2024/07/09 18:17

〔記者陳昀／台北報導〕暑假來臨，國安單位提醒，中國統戰機構近期積極鎖定第一次前往中國的台灣青年「首來族」，透過學校與各種青年相關團體，邀集台灣青年赴中交流參訪，並夾帶「紅色景點」輸出統戰資訊，但中國內部風險日增、各國紛紛提告中國旅遊警示，提醒台灣年輕人赴中務必高度謹慎，切勿洩露個資、連結當地無線網路，以免有個人數位足跡遭監控的風險。

國安相關人士指出，兩岸學生交流多，除了大學姐妹校互相參訪，也有透過台灣政治人物號召、地方政治團體邀訪、民間協會交流等管道，邀請台灣青年學子訪中。例如今年6月中共統戰媒體「台灣網」發布一則「台灣淡江大學系主任：希望更多台灣交換生來祖國大陸交流學習」影片，該系主任甚至自稱「我們來自島內寶島」。

他提到，前國民黨主席洪秀柱正率領青年赴中參與「海峽兩岸青年發展論壇」，國台辦主任宋濤會見時特別強調堅定「反對台獨」，要為祖國統一、民組復興貢獻，其他如國內政黨「青工會」等系統或各類兩岸交流協會，都是協助中國邀訪青年的協力者。

國安單位指出，中方過去多以豐富行程、低廉金額吸引學生報名，今年由於禁團令未解，參訪團改以讓學生自行處理機票，到當地機場落地後再由主辦單位招待食宿與活動。然而，與民主國家最大的不同是，幾乎所有中國大學都「內建統戰部」，這些打著「學術交流」的營隊，開營儀式多由統戰部門的領導幹部授旗、發表講話。

國安單位表示，營隊期間會有人扮演輔導與協助的角色，在學生遇到問題或有需求時盡力滿足學員要求，讓參加營隊的學生對「統戰」降低反感，甚至與中方人員建立私人情誼，行程內容則包含「紅色體驗」，參訪如毛澤東故居、中國共產黨歷史相關的博物館，達到習近平「講好中國故事」的宣傳效果。

國安單位分析，中國近期也積極鎖定台灣青年第一次赴中的「首來族」，主題相較過去光明正大的統戰更加軟性，在行程中加入參訪如比亞迪、華為、大疆、騰訊等公司，並以優惠政策吸引台灣學生在當地就學、就業，也透過交流的學生加強兩岸文化、生活的連結，有些營隊甚至鼓勵台灣與中國同學深度交往，希望讓學生對中國有不同層面的憧憬。

國安單位提醒，考量中國內部風險日增，各國也紛紛提高前往中國的旅遊警示，歐美留學生赴中比例更是創歷史新低，台灣年輕人在充滿言論自由的國度成長，前往中國務必高度謹慎，參訪過程務必注意個資保護，切勿辦理當地證件避免洩露個資，也不要隨意連結當地無線網路，以免個資遭到盜用或是手機資料被駭，甚至有個人數位足跡遭監控的風險。

此外，國安單位提到，中國日前宣布的懲治台獨「22條意見」、7月1日起實施國安新規，相關規範及施行對象都相當模糊，中國海關也可依片面的理由查驗個人手機等電子設備，提醒年輕學子及家長都務必注意相關風險；陸委會也於日前示警，建議民眾審慎評估赴陸必要性，注意對岸國安紅線帶來的風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中共藉交流對台統戰、認知戰 羅文嘉：台灣社會要有分辨能力
2024/06/26 18:14

中共藉交流對台統戰、認知戰 羅文嘉：台灣社會要有分辨能力
街訪片》恐嚇台獨、強扣漁船...中國急促統頻對台施壓！街訪年輕人秒回「這句」嗆爆
2024/07/07 16:26

街訪片》恐嚇台獨、強扣漁船...中國急促統頻對台施壓！街訪年輕人秒回「這句」嗆爆

大同3C黃金酬賓月 年中強檔來襲
不甩統戰風波！蕾菈現蹤上海「穿超辣」 嗨喊6字沒在怕
2024/06/15 07:45

不甩統戰風波！蕾菈現蹤上海「穿超辣」 嗨喊6字沒在怕
中共透過媽祖廟介選 陸委會：連關帝爺都是統戰工具
2024/06/20 19:10

中共透過媽祖廟介選 陸委會：連關帝爺都是統戰工具

讓AI成為醫療助力 建立跨國整合醫學平台
中共祭出懲獨22條意見 海基會提醒：惡法可沒收台商財產
2024/06/26 17:14

中共祭出懲獨22條意見 海基會提醒：惡法可沒收台商財產
國民黨批政府扣統戰帽子 侵害宗教人權
2024/07/09 10:49

國民黨批政府扣統戰帽子 侵害宗教人權
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播