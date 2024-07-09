國民黨批政府扣統戰帽子 侵害宗教人權

國民黨今日上午召開「宗教交流不容汙衊，和平互訪善信先行」記者會。（記者施曉光攝）

2024/07/09 10:49

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「宗教交流不容汙衊，和平互訪善信先行」記者會，找來道教界人士批評民進黨政府把媽祖、關聖帝君、保生大帝等神明都指為統戰工具，侵害宗教人權，該黨並強調，相較媽祖庇護、關公忠義千秋，「賴神」護漁失敗，台獨挑釁失敗，最後高呼「進香交流、祈福平安」，「宗教活動、兩岸和諧」等口號，呼籲政府不要再給兩岸宗教交流活動扣帽子。

中華民國道教法師聯合總會理事長吳光輝指出，他與中國大陸地區接觸宗教活動已有10幾年，幾乎每一年都有到對岸參加進香活動，今年3月14日至18日到泉州等地進香，而且大家都是自費，每名團員收費1萬8000元，吃住機票、船票全部自費。

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吳光輝還說，他每年也好幾次前往對岸祭祖、祭黃陵或與中國國台辦方面交流，希望促進大陸地區與台灣地區的兩岸和平，為百姓帶來福祉，他強調，台灣的神明都是從對岸分靈過來，希望台灣方面的領導單位也能開放中國大陸同胞來台灣參加遶境活動。

中華民國道教文化團體聯合總會副秘書長林均霖表示，十幾廿年來，他往來兩岸，推廣善良風俗以及宗教信仰交流，但最近這段時間卻感受到莫名其妙、人心惶惶甚至人神共憤，因為關公、媽祖都被扣上統戰的帽子，非常可惡，這些年來兩個地區的宗教交流活動非常單純，從來沒有參與政治，怎麼會被扣上統戰的大帽子呢？

林均霖說，多年來兩岸建立的和平交流、融合一心的感受，已經被抹滅掉了，他相當痛心，希望政府讓大家更方便交流，促進兩岸互動與和諧，不要再消費單純的兩岸宗教交流活動。

國民黨組發會社會部主任水雲翔指出，民進黨上個月召開中國對台介選、統戰滲透座談會，宣稱台灣宮廟被染紅，造成民眾恐懼，陸委會的官員還說媽祖、關聖帝君、保生大帝都變成統戰的工具，這就是侵害宗教人權。

水雲翔表示，兩岸的共同信仰媽祖、保生大帝等神明，撫慰兩岸百姓，而且宗教活動不分黨派，透過宗教交流活動，可以化解兩岸緊張關係，賴政府一方面說宮廟成為中共統戰工具，但一方面又發公文要求宮廟配合存放軍方彈藥，保台時就要宮廟存放彈藥，不利用這些宗教團體時，又把宮廟說成統戰工具。

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