中部萬安演習 模擬通霄電廠遭飛彈攻擊 軍警消投入戰災搶救

中部地區萬安47號演習，今（22）日下午1點半起實施，苗栗縣模擬通霄發電廠遭受飛彈攻擊，消防局出動雲梯車搜救廠區受困人員，演習逼真。（苗栗縣政府提供）

2024/07/22 17:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中部地區萬安47號演習，今（22）日下午1點半起實施，苗栗縣模擬通霄發電廠遭受飛彈攻擊，由發電廠防護團疏散員工，同時中華電信、台灣中油、台灣自來水、台灣電力公司出動工程人員戰災搶修，警察、民防、替代役現場警戒，衛生局成立臨時救護站，消防局搜救廠區受困人員，演習逼真，獲演習統裁部副統裁官張獻瑞將軍肯定。

中部地區萬安47號演習於下午1點30分至2點實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作，下午2點至2點30分在通霄鎮綜合活動中心舉行戰時災民收容救濟站開設、通霄火力發電廠戰災搶救演練。

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苗栗縣由副縣長邱俐俐擔任演習指揮官，演習統裁部副統裁官張獻瑞將軍、國防部全動署動參官李駿賢上校、警政署專員張智翔擔任評核官。

防空警報發布後，縣府提供手語、點字卡、大聲公等無障礙設備，協助身心障礙者疏散。通霄鎮綜合活動中心模擬通霄發電廠遭飛彈攻擊，進行災民收容演練，發電廠防護團疏散員工，及中華電信、中油、自來水、台電等單位出動工程人員搶修，警消、民防、替代役人員警戒，衛生局設臨時救護站，消防局雲梯車高空救人等。

張獻瑞肯定苗栗縣萬安演習，各項準備充足，從避難所設置到災民收容，展現了高度的執行力。演習驗證了苗栗縣在面對突發事件時的應變能力，也凸顯了各單位間協調的重要性，將持續支持地方政府，共同提升全民防護能力，以達平時落實防災演練，才能在災害發生時減少損失的目的。

邱俐俐強調「流汗換不流血」的演習精神，對於提升苗栗縣整體防救災能力具有重大意義，苗栗縣地處偏遠，天災人禍相對較少，因此更需要透過定期演習來強化組織動員能力，會持續重視橫向溝通的重要性，以確保在緊急狀況下能迅速有效地協調，發揮統合公務體系及民間單位之量能。

模擬傷患送醫。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣演習指揮官副縣長邱俐俐（右2）、演習統裁部副統裁官張獻瑞將軍（右1）等人聽取通霄發電廠人員說明演習項目。（苗栗縣政府提供）

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