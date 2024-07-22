台中萬安47號演習 避難、飛彈攻擊搶救場面逼真

台中今天下午進行萬安47號演習，民眾就近到地下室進行避難。（記者陳建志攝）

2024/07/22 16:01

〔記者陳建志／台中報導〕中部地區今天下午進行萬安47號演習，下午1點30分警報響起後，民眾都依照指揮迅速就地避難，街上難得都沒看到人車，大里公所和市立大里高中並安排民眾進行避難演練，大里纖維博物館的民眾避難中心並模擬遭飛彈攻擊損壞，消防局第三大隊立刻出動4個分隊到場搶救，場面逼真。

萬安47號演習今天下午1點30分防空警報響起後展開，台中市以大里、霧峰為驗證區，台中市副市長鄭照新率領警察局長李文章、民政局長吳世瑋、社會局長廖靜芝及市府團隊，中央由統裁部副統裁官中將副司令陳忠文、中部地區後備指揮部指揮官吳國良少將、行政院全民防衛動員會報上校副處長藍才豐、內政部警政署專員林碧慧等人親臨視導。

請繼續往下閱讀...

警報響起後，民眾都能依「車停，人就近疏散避難」原則，配合警察及民防人員引導實施疏散避難；防空避難設施的所有人均能主動開啟地下室車道鐵捲門（柵欄）供民眾就近疏散避難；公司行號、商家、場館、學校、工廠等均能緊閉門窗，管制人員進出，視導路線全程3.6公里未發現車輛未停、人在道路逗留等情形，民眾都充分配合演習。

今天在大里公所實施民眾避難演練，剛好路過的民眾都就近在引導下，前往地下室進行避難；避難中心的大里纖維博物館，也模擬遭飛彈攻擊，造成建築物受損，以及人員傷亡，消防局第三大隊獲報，立刻出動4個分隊到場，除了消防車進行灑水灌救，也針對傷患進行搶救，場面逼真；市立大里高中也模擬重要設施和民宅遭炸毀後，啟動緊急開設「戰時災民收容救濟站」進行收容安置。

副市長鄭照新提醒，「居安思危，有備無患」，遇空襲時要減少人民生命、財產的損失，平時就要做好萬全的整備，希望藉由演習的實施，策進防空機制運作與效能，落實全民防衛動員。

台中今天下午進行萬安47號演習，模擬避難中心的大里纖維博物館遭飛彈攻擊，消防人員立刻到場灑水搶救，場面逼真。（圖由台中市消防局三大隊提供）

台中今天下午進行萬安47號演習，模擬避難中心的大里纖維博物館遭飛彈攻擊，消防人員針對傷亡民眾進行搶救。（圖由消防局第三大隊提供）

台中今天下午進行萬安47號演習，台中市副市長鄭照新（右3）視察民眾避難演練情形。（圖由台中市警察局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法