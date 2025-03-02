罷免提議通過！傅崐萁辦問政說明會 遭師鐸獎退休師嗆通匪

國民黨花蓮縣黨部今天在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，現場動員近2千名民眾參加，傅崐萁也到場演講。（記者王錦義攝）

2025/03/02 14:06

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨立院總召傅崐萁遭民團提議罷免一階段過關，傅崐萁今中午在花蓮中正體育場舉行2千人的問政說明會，場外有電視名嘴陳財能站在肥皂箱上演講國共歷史；場內也有曾獲師鐸獎、退休老師葉春蓮直接站起來嗆傅崐萁「通匪」後被架出場，葉春蓮老師說，她領了一輩子國家薪水跟退休俸，若共產黨來大家都活不下去，傅崐萁現在很明顯就是通匪啊！

國民黨花蓮縣黨部今天在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，現場動員近2千名民眾參加，致贈杜鵑花、樟樹等樹苗，也安排花蓮立委、國民黨立院總召傅崐萁進行國政報告，但拒絕媒體進入採訪、拍攝。

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現場傅崐萁痛批民進黨亂政、破壞民主，強調「我們連一點自由都沒有」，批評民進黨用國家機器買媒體，要大家不要聽信綠媒跟側翼的報導，更不要讓台灣孩子幫卑劣的政客上戰場流血，獲得滿滿的加油聲。

不過傅崐萁上台演講時，坐在前排的退休老師葉春蓮直接站起來嗆傅崐萁：「通匪」，現場馬上有其他支持者把葉老師請出場，甚至有傅的支持者一直對著葉春蓮大罵：「垃圾」。葉春蓮在場外受訪說，今天是植樹節、紀念孫中山的活動，傅崐萁憑什麼站在台上講話？「我從小到大的花蓮怎麼變成這樣子？」

已經高齡近80歲的葉春蓮說，現在很明顯看的出來傅崐萁就是在通匪啊！若台灣變成共產黨的，「我一天都活不下去」，她想不通怎麼會有這麼多民眾到現場來，為這對夫妻拍手？「裡面的都在假」，大腦到底裝什麼東西？為什麼不能分辨是非、判斷善惡，台灣都快變成共產黨的，「我可不許」。

葉春蓮過去擔任國中生物老師，培育花蓮無數英才，並榮獲師鐸獎，由於教學強悍、嚴厲，嚴格要求學生，也嚴格要求自己，會在升旗後親自帶著學生跑三千公尺，強調有強健體魄才會堅強意志，「老師強、學生就會強」，曾被學生稱為鐵血老師「葉霸」令學生聞風喪膽，過去在2018年0206花蓮大地震中不幸也成為受災戶，很多學生感念過去啟蒙師恩，協助重建生活。

對於傅崐萁頻頻辦理問政說明會，罷傅團體《微光花蓮》昨也舉行掃除民主垃圾的掃街活動，在傅崐萁豪宅附近的巷道進行撿垃圾、掃地活動，全程遭傅崐萁的人馬錄影並嗆：「掃乾淨一點不要做做樣子」，但隨後在多名警察要求脫下罷免背心後活動被迫中止。發言人W說，以前像這樣的大內宣動員只會在出現選舉年，傅崐萁很明顯就是怕了，但場內有多少是真心的支持？

國民黨花蓮縣黨部今天在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，現場動員近2千名民眾參加。（圖由民眾提供）

國民黨花蓮縣黨部今天在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，現場立委傅崐萁上台講話時，遭曾獲師鐸獎、退休老師葉春蓮直接站起來嗆傅崐萁「通匪」後被請出場。（圖由民眾提供）

罷傅團體《微光花蓮》昨也舉行掃除民主垃圾的掃街活動，在傅崐萁豪宅附近的巷道進行撿垃圾、掃地活動。（圖由罷傅團體提供）

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