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北市明萬安演習 全市管制30分鐘

台北市23日將進行萬安演習，台北市長蔣萬安今天防災視察時，演習指揮官也到場。（記者田裕華攝）

台北市23日將進行萬安演習，台北市長蔣萬安今天防災視察時，演習指揮官也到場。（記者田裕華攝）

2024/07/22 16:09

〔記者何玉華／台北報導〕萬安47號北部地區軍民聯合防空演習，將於明（23）日下午1時30分至2時登場，屆時台北市將實施30分鐘人車疏散避難、燈火關閉及交通管制等演練，台北市長蔣萬安今（22）日視察察凱米颱風防颱整備作業時，萬安演習指揮官也一起到場，蔣萬安強調，雙方已經開過多次會議進行模擬演練，各局處、各單位都要落實配合，也呼籲民眾一定要遵照民防法相關規定，避免觸法被罰。

北市府指出，今年演習重點在於防空疏散避難設施的管理人，例如管理委員會、保全或住戶必須在演習時配合，主動開放避難設施讓民眾進入避難；下午2時解除警報後，不再實施管制，市府將在大安國小及長興淨水場等處繼續實施災民收容救濟站開設及戰災搶救的演練。

市府提醒，當防空警報發放後，防空避難設施管理人應立即開啟地下室的鐵捲門或柵欄，行駛中的車輛須立即靠邊停車，駕駛、車上人員都要下車，以及路上的行人均須依警察或民防人員的引導，前往就近的防空避難設施實施避難。全市的醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及機關（構）等場所，都要落實配合演練。捷運各路線列車維持正常行駛營運，但下車旅客須配合車站人員引導避難。

蔣萬安在演習當天將在基隆路與和平東路路口，視導捷運六張犁站及周遭街區的防空疏散避難演練情形，接續分別前往大安國小及長興淨水場，視導戰時災民收容救濟站開設，及民生基礎設施災害搶救演練。其中災民收容救濟站開設作業，將結合大安國小太陽能發電、公托及幼兒園等配置概況，模擬於戰時收容期間提供災民服務使用，同時規劃災民攜帶緊急避難包實施報到演練，以強化民眾隨時備置個人緊急避難包的重要性，有助災時維持生存基本需求。

北市府強調，5月中旬起，已陸續發函全市近9000處報備有案的管委會，演習期間防空避難設施配合開放使用演練，倘未配合演練者，將依民防法規定裁罰。

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