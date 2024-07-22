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中部萬安演習登場 模擬高鐵彰化站遭破壞軍警消投入戰災搶救

中部萬安演習登場，高鐵彰化站模擬站體遭子彈攻擊破壞，軍、警、消等單位投入戰災搶救。（記者陳冠備攝）

中部萬安演習登場，高鐵彰化站模擬站體遭子彈攻擊破壞，軍、警、消等單位投入戰災搶救。（記者陳冠備攝）

2024/07/22 15:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕中部萬安47號防空演習今日下午1時30分登場，彰化高鐵站模擬站體遭子彈攻擊破壞，軍、警、消等單位投入戰災搶救，並成立「戰時災民收容救濟站開設」演練，演習現場相當逼真。演習前剛好有近百位到站旅客，大家紛紛留置原地等待，也表示這是國家級演習，一定要配合演練。

中部中部7縣市（苗栗、台中、彰化、南投、雲林及嘉義縣市）萬安演習今日下午展開，彰化縣今年將田中鎮、北斗鎮列為「重點演練區」，其中高鐵彰化站位於田中境內，首度列為演習地點，彰化縣長王惠美今日與統裁部副統裁官周文祥上校、彰化縣警察局局長陳明君等人前往視察戰災搶救及戰時災民收容救濟站開設等演練。

彰化高鐵站模擬遭敵飛彈襲擊，大樓出現倒塌，站務人員進行疏散及民眾受困需救援狀況，對此彰化縣消防局第五（特搜）大隊及消防人員，出動重型機具與繩索等裝備器材，進入倒塌現場進行搶救演練，同時彰化縣衛生局田中衛生所進行「戰時彰化高鐵站大量傷病患救護站緊急開設」演練，演習中參與演練人員動作純熟逼真，展現平時紮實訓練成果。

這次萬安演習，是彰化縣政府首度將彰化高鐵站首次列為演習地點，站體內餐飲業者也覺得新奇，不到1點27分就提早熄燈，半降鐵門，不過還是有好奇的小朋友頻頻從鐵門下觀看，模樣逗趣，在緊張的演習氣氛中，帶來輕鬆片刻。

張姓民眾表示，來高鐵站接送友人，剛好遇到萬安演習，經現場人員引導到座位區等候約半小時，不覺得等待時間會太長，而且這是國家級演習，一定要配合演練。

萬安演習登場，彰化高鐵站模擬遭敵飛彈襲擊，大樓出現倒塌，彰化縣消防局第五（特搜）大隊及消防人員，出動重型機具與繩索等裝備器材，進入倒塌現場進行搶救演練。（記者陳冠備攝）

萬安演習登場，彰化高鐵站模擬遭敵飛彈襲擊，大樓出現倒塌，彰化縣消防局第五（特搜）大隊及消防人員，出動重型機具與繩索等裝備器材，進入倒塌現場進行搶救演練。（記者陳冠備攝）

萬安演習登場，彰化高鐵站模擬遭敵飛彈襲擊，彰化縣衛生局田中衛生所進行「戰時彰化高鐵站大量傷病患救護站緊急開設」演練。（記者陳冠備攝）

萬安演習登場，彰化高鐵站模擬遭敵飛彈襲擊，彰化縣衛生局田中衛生所進行「戰時彰化高鐵站大量傷病患救護站緊急開設」演練。（記者陳冠備攝）

萬安演習登場，彰化高鐵站模擬遭敵飛彈襲擊，站務人員進行疏散及民眾受困需救援狀況，參與演練人員動作純熟逼真，展現平時訓練成果。（記者陳冠備攝）

萬安演習登場，彰化高鐵站模擬遭敵飛彈襲擊，站務人員進行疏散及民眾受困需救援狀況，參與演練人員動作純熟逼真，展現平時訓練成果。（記者陳冠備攝）

萬安演習登場，彰化高鐵站模擬遭敵飛彈襲擊，站內餐飲業者半降鐵門，不過還是有好奇的小朋友頻頻從鐵門下觀看，模樣逗趣，在緊張的演習氣氛中，帶來輕鬆片刻。（記者陳冠備攝）

萬安演習登場，彰化高鐵站模擬遭敵飛彈襲擊，站內餐飲業者半降鐵門，不過還是有好奇的小朋友頻頻從鐵門下觀看，模樣逗趣，在緊張的演習氣氛中，帶來輕鬆片刻。（記者陳冠備攝）

萬安演習登場，彰化高鐵站模擬遭敵飛彈襲擊，演習前剛好有近百位到站旅客，大家紛紛留置原地等待，並表示這是國家級演習，一定要配合演練。（記者陳冠備攝）

萬安演習登場，彰化高鐵站模擬遭敵飛彈襲擊，演習前剛好有近百位到站旅客，大家紛紛留置原地等待，並表示這是國家級演習，一定要配合演練。（記者陳冠備攝）

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