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新北民安、萬安結合漢光演習明登場 動員逾2千人次參與

新北市政府今天召開「全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習」記者會。（記者賴筱桐攝）

新北市政府今天召開「全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習」記者會。（記者賴筱桐攝）

2024/07/22 11:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府明天（23日）將在台北港內東1碼頭辦理「全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習」，是首次在國軍漢光演習實兵操演期間，結合民安及萬安演習，辦理大規模複合型災害搶救演練，總計動員超過2000人次、各式車輛170輛及直升機3架次參與。

新北市政府今天召開演習記者會，副市長朱惕之表示，這是首度結合國軍漢光演習、民安10號與萬安47號演習，因應凱米颱風來襲，融入天然災害應變措施，盼提升全民防災意識；明天下午1點30分至2點，萬安演習警報響起後，民眾在室內應就近掩護，在戶外或市區道路行駛的車輛，須按照警察或民防執勤人員指示，在路邊停車並熄火，人員尋找適當地點就近避難與安置。

消防局副局長陳崇岳表示，明天上午在新北市府大樓辦理兵棋推演，假設在熱帶性低氣壓侵擾造成強降雨的情境下，模擬同時受到國際情勢影響、兩岸議題延燒，社會氛圍動盪不安，導致板橋車站及台北港區遭受特工滋擾及攻擊，造成民眾恐慌、物資調度困難情形。

此外，模擬新北市多處發生大規模複合型災害的應變流程，輔以全災型智慧化指揮監控中心（EDP）、新北災訊E點通及智慧防汛平台等智能科技系統，有效解決民生物資短缺、資安破壞、通訊中斷與關鍵基礎設施受損等課題。

明天下午1點起辦理「戰時資安防護演練」，假設交通控制系統遭駭客入侵攻擊，造成多個行政區交通號誌顯示異常，導致交通壅塞；接著下午1點30分辦理「萬安47號」演習，以「車停，人就近疏散」方式進行大規模疏散。

為模擬戰時斷水、斷電、斷訊情境，明天下午2點將在板橋高中辦理戰時災民收容救濟站開設演練，首度運用大量替代役支援收容安置、醫療救護、環境清消等任務，為避免群聚造成傳染疾病流行，搭配醫療機構設置隔離區。

接續下午3點轉往台北港東1碼頭辦理實兵演練，規劃緊急命令發布期間天災救援、戰時災害搶救、民物力動員與災民收容等3階段共24項演練科目，包含民眾大規模疏散、前進指揮所架設、智能防災ALL IN ONE、反制假訊息、民生物資配售站開設、直升機吊掛救援、車站運輸系統遭破壞、台北港關鍵設施受損、維生管線復原等，驗證新北市的災害救援能量及全民防衛動員成效。

新北市首次在國軍漢光演習實兵操練期間，結合民安與萬安演習，辦理大規模複合型災害搶救演練，並運用無人機等科技設施。（記者賴筱桐攝）

新北市首次在國軍漢光演習實兵操練期間，結合民安與萬安演習，辦理大規模複合型災害搶救演練，並運用無人機等科技設施。（記者賴筱桐攝）

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