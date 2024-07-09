萬安演習7月22日登場 不聽管制可罰3至15萬

全動署人力動員處處長朱森村今日說明萬安47號演習規劃重點。（資料照）

2024/07/09 12:33

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日召開「漢光40號實兵演練」暨「萬安47號演習」說明記者會，全動署人力動員處處長朱森村表示，今年萬安演習訂於7月22日至25日，若未依法配合演習命令之管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條裁處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

朱森村說，113年「萬安47號演習」配合「漢光實兵演習」，訂於7月22日至25日採分區方式辦理。7月22日（週一）從中部地區開始，由苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等七縣市辦理；7月23日（週二）為北部地區，由宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市等七縣市辦理；7月24日（週三）為東部及外離島，由花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣及澎湖縣等5個縣市辦理；7月25日（週四）為南部地區，由台南市、高雄市及屏東縣等三縣市辦理。

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朱森村指出，各地區演習當日，在下午一點半到兩點會實施警報的發放疏散、避難及交通管制。兩點警報解除後，民眾恢復正常作息，會由地方政府實施戰時災民收容救濟站的開設及災害搶救演練。

朱森村說，今年萬安演習除了新竹市、嘉義市擇一行政區外，其餘二十個地方政府會擇兩個鄉鎮市區，重點驗證民眾實際進入防空疏散避難設施。朱森村於媒體疑問階段說明，新竹市、嘉義市擇一行政區是因其行政區數量較少原因。

有關警報發放及告警訊息，朱森村指出，各地區演習當日由各地方政府警察局民防管制中心發放「防空警報」，並運用電視、廣播、村里、學校及警察巡邏車廣播等方式，以提升防空警報涵蓋率。

朱森村說，警報發放同時透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，以便民眾查詢運用，手機告警訊息內容

朱森村提醒，演習期間，駛中車輛聽聞防空警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，並依警察及民防執勤人員指揮，配合實施人、車管制。

朱森村說，行駛於各重點驗證區之車輛，聽聞防空警報時，請靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員依警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

朱森村指出，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾均應配合管制與演練。若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令之管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條裁處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

朱森村補充，行駛在高速公路及高架橋的車輛可正常行駛，但下匝道後就必須接受警察及民防指引人員的引導。

113年「萬安47號演習」配合「漢光實兵演習」，訂於7月22日至25日採分區方式辦理。（國防部提供）

本次萬安演習會透過手機發布警告訊息。（國防部提供）

防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾均應配合管制與演練。（國防部提供）

113年「萬安47號演習」重點演習鄉鎮市。（國防部提供）

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