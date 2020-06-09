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漢光演習》萬安演習7/14登場 避免群聚人車不管制

國防部全民防衛動員室主任韓岡明表示，過去「萬安演習」採取全國分日、分區辦理，今年則統一於同一日、同一時段舉行。（記者涂鉅旻攝）

國防部全民防衛動員室主任韓岡明表示，過去「萬安演習」採取全國分日、分區辦理，今年則統一於同一日、同一時段舉行。（記者涂鉅旻攝）

2020-06-09 11:17:07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光36號演習」下月登場，其中1項驗證全民防空作為的「萬安41號」演習也將於7月14日舉行，值得注意的是，由於防疫考量，今年不實施疏散避難、人車管制演練，避免人員群聚。

國防部全民防衛動員室主任韓岡明表示，國防部依「民防法」及「防空演習實施辦法」，全國各區統一於今年7月14日的下午1點30分至2時，實施30分鐘防情傳遞、防空警報及空中威脅告警系統警訊發放演練。

而不同以往的是，過去「萬安演習」採取全國分日、分區辦理，今年則統一於同一日、同一時段舉行。

韓岡明表示，今年全國統一發放「警報聲號」及「空中威脅告警系統」警訊等通報方式，藉此爭取預警時間及提升偏遠地區警報涵蓋率。

至於為何不採人車管制？韓岡明表示，考量若進行人車管制、防護演練，可能衍生群聚問題，因此參照警政署建議；警政署民防指揮管制所副所長林國華補充，這是基於防疫措施的安全性，因此才不建議人車管制。

此外，外界好奇，我國的防空想定，是依照哪一類型的飛彈研擬？韓岡明表示，他不方便公開說明想定，但若有外來飛彈遭空軍偵獲，就會發布這樣的警訊。

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