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台南民安萬安結合漢光演習獲3特優 黃偉哲：彰顯備戰不求戰決心

台南民安萬安結合漢光演習，獲得考評3特優。（台南市府提供）

台南民安萬安結合漢光演習，獲得考評3特優。（台南市府提供）

2023/11/03 10:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今年漢光演習期間結合民安與萬安演習， 大規模員逾1300人，不僅民安9號演習兵棋推演與綜合實作獲評雙料特優，萬安46號演習也獲評特優，榮獲全國唯一「3冠王」。市長黃偉哲表示，面對俄烏戰爭事件和中共武力威脅，民眾應保持警惕、提升全民防衛意識，演習期間展現政府、國軍和民間組織在戰時的應處作為，彰顯備戰不求戰、軍民團結共同保衛家園的決心。

市府秘書長兼災防辦主任方進呈指出，過去民安演習以天然災害為主軸，今年的民安9號演習因應國內外情勢，首次以戰爭災害為主題，同時結合天然災害和萬安演習防空疏散避難演練，展現地方政府由平時轉換為戰時行政體制，強化社會治安維護、有效動員民間戰時體系、保持社經運作功能，演練內容更加多元也更具挑戰性。

民政局長姜淋煌表示，這次演習藉由全情境操演來驗證市府團隊、民間組織與國軍單位之間全民防衛動員機制，以及平時、戰時行政系統機能轉換的應處動能，並期望達到強化戰時災害防救工作、軍民聯合防空、維持社會運作與支援軍事作戰等四大目標。

警察局長廖宗山強調，這次萬安46號演習延續去年萬安45號演習的優異表現蟬聯特優，也顯現出台南市在萬安演習軍民防空工作落實準備，演習主要目的在於提醒民眾平時應保持危機意識，重視全民防空疏散演練各項措施，並加入民間組織、民防團體和替代役的參與，期能通過演練提升全民防空疏散避難及全民國防意識。

台南今年的民安9號演習因應國內外情勢，首次以戰爭災害為主題，演練內容更具挑戰性。 （台南市府提供）

台南今年的民安9號演習因應國內外情勢，首次以戰爭災害為主題，演練內容更具挑戰性。 （台南市府提供）

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