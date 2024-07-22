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首頁　>　社會

不抓你抓誰？ 南投萬安演習騎機車逛大街 酒駕男遭逮

埔里鎮67歲薛姓男子萬安演習期間騎機車上路，空蕩蕩的馬路上1人1車十分明顯，員警立即攔停。（民眾提供）

埔里鎮67歲薛姓男子萬安演習期間騎機車上路，空蕩蕩的馬路上1人1車十分明顯，員警立即攔停。（民眾提供）

2024/07/22 17:14

〔記者佟振國／南投報導〕目標太明顯！中部7縣市今天下午舉行萬安47號演習，南投縣埔里鎮中山路1段則是有民眾無視人車避難規定，仍騎機車上路，空蕩蕩的大馬路上僅見其1人1車，當場被員警攔下勸導路邊就地避難，沒想到男子滿身酒味，經員警實施酒測，呼氣酒測值0.19，當場被扣車開單告發。

中部地區包括彰化縣、台中市、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義市與嘉義縣共7個縣市，今天同步在下午1點30分至2點舉行萬安47號演習，按規定人車就地疏散避難，嚴禁路上趴趴走，若民眾不配合，最重可罰15萬元。

埔里鎮的萬安演習秩序大致良好，但下午1點53分接近演習結束時間，在台14線中山路1段與國道6號終點附近，仍有民眾在路上騎機車，空蕩蕩的大馬路上成為最明顯的存在，引起路旁避難民眾側目並拍下照片，員警發現也立即進行攔停，勸導要靠邊停車就地避難，也引起路旁避難民眾側目。

沒想到被員警攔下的67歲薛姓男子身上散發酒味，經詢問坦承「有喝一點點」，立即通報線上人員到場實施酒測，呼氣酒測值達0.19，依道路交通管理處罰條例當場扣車，並開單告發，可處1萬5000元至9萬元罰鍰，並吊扣駕照。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

67歲民眾被萬安演習期間酒後騎機車上路，被員警攔下實施酒測。（民眾提供）

67歲民眾被萬安演習期間酒後騎機車上路，被員警攔下實施酒測。（民眾提供）

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