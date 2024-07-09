罷免高虹安團體首波收到377份連署書 將持續宣傳

由竹科工程師發起的「風城安心上路」罷免高虹安團體今公布首波提案連署份數，市府強調會持續推動市政。圖為市長高虹安議會報告情形。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/07/09 12:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕由竹科工程師發起的「風城安心上路」罷免新竹市長高虹安連署行動，從6月端午節過後展開提案連署，經過1個月，罷高團體今天公布首波提案連署人的份數，目前已收到377份的提案連署書，雖距要成功提案的連署份數約3547份還有段距離，但罷高團體仍持續在網路發聲，同時也透過立法院青鳥行動宣傳，希望有更多市民參與罷免提案連署。

新竹市府表示，市府各項施政都在穩健推進中，市府團隊會持續精進，以市民福祉為依歸，打造屬於所有市民的安居科技城。

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對於民間團體發起的罷免高虹安行動，民眾黨新竹黨部主委李國璋受訪指出，他尊重每位市民的公民權利，但他認為，罷免案要不要過關的關鍵是要確實把市政工作做好，把心思放在市政工作上，他認為罷免行動不是要忽視，而是不要太在意罷免的推進時程，因為只要把市政工作做好，且獲民眾認同，市民就不會參與連署，對於連署的份數多寡他予以尊重，但站在執政黨的立場，他也希望不要影響市政的推動。

他認為，目前雖只有377份，但地方執政者仍要引以為戒，總是要努力做好市政工作。

罷高團體強調，377份距目標仍有段距離，但也受到很多鼓舞，也會持續推進這項連署行動，以12000份的提案連署為目標，希望透過公民權利的展現，罷免掉把新竹市搞爛的高虹安市府。

罷免高虹安團體今公布首波提案連署份數，總共有377份，目前提案連署人數持續增加中。（記者洪美秀翻攝）

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