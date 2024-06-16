罷免高虹安連署 科園社區筆耕小書店可收件

2024/06/16 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕由竹科工程師網友發起的罷免新竹市長高虹安「風城安心上路」行動，透過網路社群發酵串連後，昨天也在網路公布首間實體連署站，地點就位在竹科園區附近的科園社區筆耕小書店，發起人在社群分享，這間小書店是第一階段提案的首間實體連署站點，提醒想參與連署的市民，前往店家時，可說明來意並完成表單，後續將由發起人及志工協助收件，希望能在一到兩個月完成第一階段的提案連署。

由網友CY/HS在網路社群發起的罷免高虹安「風城安心上路」行動，從上週端午節前開始在網路發酵，經多家媒體報導後，近期包括臉書及LINE或是Threads都有相關的訊息，據了解發起人是名竹科工程師，因無法接受新竹市被惡搞，才發起罷免高虹安的行動，近期已有不少人寄送連署書到郵局，而發起人也公布首間實體連署店面，並提到要設實體連署店面不容易，需要認同感很強的店家，因多數店家不希望太涉入政治議題，因此很感謝科園社區的筆耕小書店，願意提供實體連署站，讓竹科人下班後或是竹科媽媽可以就近前往參與連署。

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發起人除提供地點外，也提醒要參與罷免連署提案的市民要禮貌尊重店家，該店以販售書籍為主，希望大家填完表單後，不要打擾店家營業。

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