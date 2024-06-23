竹市長高虹安芒果冰圖疑侵權 議員要求道歉

新竹市長高虹安個人臉書粉專的芒果冰圖稱是由AI生成，但網友認為是取自高雄冰店的芒果冰圖，引發著作權爭議。（擷取自高虹安臉書）

2024/06/23 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安個人臉書廿一日貼出一碗芒果冰照片，眼尖網友發現該碗芒果冰圖與高雄市的冰店所展示的芒果冰圖雷同，高虹安遭疑是Ｐ圖使用芒果冰圖，高虹安市府辯稱該碗芒果冰是利用語彙由AI生成的。市議員劉崇顯痛批高虹安市府不是冠上AI就可違反著作權，要求高虹安應公開向店家致歉，不要再用謊言堆疊謊言繼續硬拗；對此，市府未有回應。

劉崇顯提出質疑，哪個AI系統會自動擷取有版權的圖片？市府敢不敢公開AI自動生成這張圖的過程影片？並批去年高虹安就爆出未經授權就公開使用五月天歌曲自行唱歌再隨垃圾車播放爭議，這次又未經授權就直接使用店家的版權照片，可看到高虹安的「道德瑕疵」沒有底限。

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罷高郵政信箱 來信逾百件

而由竹科工程師等人在網路發起的「風城安心上路」罷免高虹安活動，郵政信箱已收到百封以上來信，因開信機制最近才建立，僅提供收件數量，每封信件有多少份提案連署書還未開啟，昨天也在巨城發起首次的「小蜜蜂」快閃實體收件行動。

參與者不滿高虹安對棒球場改善毫無進度，只會挖土。這兩天更因高虹安手中的一碗芒果冰圖，惹怒竹科工程師，有工程師無法接受高虹安提AI生成芒果冰圖的辯解，認為是挑戰理工人的底線。

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