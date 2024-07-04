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大巨蛋辦演唱會就差最後一哩路 內政部回文：北市府自行決定

台北大巨蛋舉辦演唱會受各界關注，北市府日前遵照台北市議會提案函示內政部，確認大巨蛋是否適用「建築技術規則建築設計施工編」第127條。台北市體育局今（4日）表示，市府7月1日收到內政部回文，與2017年函示內容一致，體育場館不受127條限制。（資料照）

台北大巨蛋舉辦演唱會受各界關注，北市府日前遵照台北市議會提案函示內政部，確認大巨蛋是否適用「建築技術規則建築設計施工編」第127條。台北市體育局今（4日）表示，市府7月1日收到內政部回文，與2017年函示內容一致，體育場館不受127條限制。（資料照）

2024/07/04 16:21

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋舉辦演唱會受各界關注，北市府日前遵照台北市議會提案函示內政部，確認大巨蛋是否適用「建築技術規則建築設計施工編」第127條。台北市體育局今（4日）表示，市府7月1日收到內政部回文，與2017年函示內容一致，體育場館不受127條限制。

對於大巨蛋舉辦非體育賽事的大型活動，內政部早於2017年函示指出，台北大巨蛋屬體育場館，不須符合「建築技術規則建築設計施工編」127條，日前台北市議會決議要市府再度函文後，內政部也重申，應由地方政府負起責任，自行決定即可。

北市體育局長王泓翔表示，市府已收到內政部回文，與2017年函示的內容一致，不受建築技術規則127條限制，接下來只要等遠雄完成防火逃生避難審查驗證，主辦單位向遠雄申請舉辦非體育賽事，將驗證資料及活動計畫書送到市府，審查通過後就可舉辦演唱會。

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