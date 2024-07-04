去年迄今偵辦84國安案件 國安局：中共在台滲透活動日益猖獗

國安局長蔡明彥。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/04 10:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國安局長蔡明彥今日在立法院報告表示，中共對台滲透樣態，可區分「情蒐刺密」、「發展組織」、「科技竊密挖角」、「介入選舉」4大項。中共在台滲透活動日益猖獗，對國安維護工作形成嚴峻挑戰。

新華社駐台記者被爆料「盯梢」某政論節目，要求節目主題須符合台辦要求，以達「以台制台」效果，引發社會高度關注。立法院外交及國防委員會今日將邀請國安局、陸委會、文化部、NCC、調查局等報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」。

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蔡明彥指出，中共利用台灣民主自由開放環境，透過迂迴、隱蔽情工手法，持續加大對台滲透力度。國安團隊配合檢調機關自去年迄今偵辦84件國安偵防案件，其中遭檢察機關起訴已達39件，案件數與往年相較有大幅增加趨勢。

蔡明彥提及，在發展組織部分，手法包括「廣泛佈建人脈網路」、「開展對台統戰交流」，藉由金錢資助、商業利益、特許承諾等手段，邀請台灣特定人士赴中參訪，轉化政治認同營造「促融促統」氛圍。

法務部調查局長陳白立分析，中共滲透樣態有「利誘國人發展組織刺密」、「介選干預破壞民主制度」、「操弄認知打擊政府威信」、「網路駭侵遂行破壞竊密」、「挖角竊密侵蝕科技利基」、「文化交流包裝統戰圖謀」、「惠台讓利瓦解國人心防」、「招攬赴中辦證加速融合」。

陳白立直指，中共近年除對台進行複合式「灰色地帶」威脅，更結合認知操弄打擊政府威信，透由兩岸媒體、社群帳號等傳散錯假訊息、引導社群輿論風向等手法，貶抑台灣政府施政及分化內部團結。

陸委會副主委梁文傑說，中共為達其「統一台灣」政治目的，運用軍事威嚇、經濟脅迫、社會滲透，並進行認知作戰，利用台灣言論自由環境，散布虛假訊息、宣傳特定政治理念，並要求配合統戰宣傳，透過複合性施壓製造我內部矛盾及對立，持續對台滲透干預，考驗我方民主韌性。

因應作為方面，梁文傑表示，內政部會同相關機關依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」 建立中國籍人士來台管理機制，過濾可能有影響我國家安全或社會安定之虞的中方人員，經許可來台者不得在台從事與許可目的不符之活動。

梁文傑指出，對於具官媒身分的中媒記者來台駐點，依規定採專案方式辦理。目前該會協同文化部依法令規定及行政程序進行個案評估、專案許可，並經移民署聯審會討論後，始核發入出境證。文化部並訂定採訪注意事項，維護中媒來台駐點採訪正常有序進行。

梁文傑強調，有關媒體報導中媒駐點記者涉及介入國內電視節目製作案，刻會同文化部就個案事實進行查明中，違反規定將依法處理。

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