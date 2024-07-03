助烏抗俄 2台灣青年二度遠赴烏克蘭投入正規軍

兩名台灣青年44歲「阿達（左）」、25歲「文揚（右）」3日晚間搭機前往烏克蘭，主要就是參加烏俄戰爭，而且是簽約的烏克蘭正規軍，而且他們已經是第二次前往烏克蘭，他們希望象徵永遠不要發生在自己的國家。（記者姚介修攝）

2024/07/03 20:51

〔記者姚介修/桃園機場報導〕兩名台灣青年3日晚間搭機前往烏克蘭，主要就是參加烏俄戰爭，而且是簽約的烏克蘭正規軍，而且他們已經是第二次前往烏克蘭，他們希望戰事永遠不要發生在自己的國家。

這兩名青年分別是44歲的「阿達」，之前當兵屬於陸軍，而25歲的「文揚」則是海軍陸戰隊。阿達說上次去的時候被炮彈碎片炸傷了大腿，在回國醫治康復後，越戰越勇，要再度回到烏克蘭戰場；文揚同樣也是第二次回到烏克蘭戰場，他們這次是去烏克蘭哈爾科夫，都是屬於烏克蘭的正規軍，每個月可領4800元美金（約新台幣15.6萬元），合約是6個月，等再次回國將是明年過年前。

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阿達表示，他去打仗家裡人都很擔心，但他還是決定要過去，而文揚則說「家裡人完全不知道」，記者問他，你們去烏克蘭的新聞曝光，家人不就知道了，他則笑着說「知道就知道了」，他們也提到還有2位台灣人也是加入正規軍。其他最多的外籍正規軍以美國、英國和哥倫比亞人為最大宗。

25歲文揚（左）及44歲阿達（右）都表示，希望戰爭不要發生在自己的國家。（記者姚介修攝）

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