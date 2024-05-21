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藍委批綠營也曾強行通過法案 網友灌爆：把台灣人當白痴？

藍委陳菁徽貼文暗喻，綠營過去國會多數也常強行通過法案，遭大批網友砲轟。（資料照）

藍委陳菁徽貼文暗喻，綠營過去國會多數也常強行通過法案，遭大批網友砲轟。（資料照）

2024/05/21 00:26

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨近期聯手在立法院惡搞，利用人數優勢想強行通過多個未獲朝野立委共識的法案，引發社會各界反彈。藍營不分區立委陳菁徽週一（20日）深夜發文暗喻民進黨以前國會多數時也這樣搞，不料遭大批網友砲轟。

上週五（17日）藍白擬強行闖關國會擴權法案、傅崐萁提出的3大「錢坑」法案，與綠營立委在立院上演全武行，多名委員受傷送醫。看到藍白沒收國會相對少數（民進黨）的發言權、討論權，甚至直接將綠營提的法案強制退回程序委員會，不少民眾相當不滿，對藍白陣營的反感度飆升。

在週二（21日）立院將續審藍白版國會改革等案前夕，陳菁徽在Threads上發文如下：

民進黨獨大多數時期通過法案的方式

民進黨：前瞻建設條例草案宣讀完畢，我們開始進行逐條審查

在野黨：有異議！有異議！

民進黨：第一條有沒有意見？

在野黨：有異議！有異議！

民進黨：通過

民進黨：第二條有沒有意見？

在野黨：有異議！要發言！

民進黨：通過

民進黨：第三條有沒有意見？

在野黨：有異議！有異議！

民進黨：通過

民進黨：第四條有沒有意見？

在野黨：有異議！有異議！

民進黨：通過

民進黨：第五條有沒有意見？

在野黨：有異議！有異議！

民進黨：通過

（重複一直到第十一條）

民進黨：主席現在宣告，前瞻建設條例草案，已經完成初審！

以上逐條委員會一致通過！

陳菁徽貼文暗指民進黨過去國會多數時也這樣以人數優勢通過法案，不過該文曝光後反遭網友痛罵，「你們是不是把台灣人當白痴？」、「就算民進黨真的靠人數通過法案，但人家至少有做到逐條審查，你們咧？」、「你摸著你身為醫生的良心問問自己，上星期五要表決的最終版本法案，你都有看過讀過嗎？表決時你都知道法條內容嗎？」、「為什麼不講後續的發展？是不想面對還是故意利用公眾人物的身分帶錯誤的風向，利用自身的身分試圖混淆大眾嗎？」、「這次花東建設條例也貼出來參考參考阿，現在藍白多數欸，民進黨不能做的藍白可以做喔？」

由 @dr.chinghuichen 發佈
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