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拒甩鍾佳濱「重心不穩」說 陳菁徽下午赴法院自訴性騷

立法院院會17日處理藍白所提國會擴權案時引發朝野衝突，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台遭制止，隨即重摔倒地時撞上國民黨立委陳菁徽。陳事後拒甩鍾的「重心不穩」說，並指鍾故意傷害且性騷，決定今天下午2時親赴台北地院提起自訴。（資料照）

立法院院會17日處理藍白所提國會擴權案時引發朝野衝突，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台遭制止，隨即重摔倒地時撞上國民黨立委陳菁徽。陳事後拒甩鍾的「重心不穩」說，並指鍾故意傷害且性騷，決定今天下午2時親赴台北地院提起自訴。（資料照）

2024/05/20 09:53

〔記者溫于德／台北報導〕立法院院會17日處理藍白所提國會擴權案時引發朝野衝突，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台遭制止，隨即重摔倒地時撞上國民黨立委陳菁徽。陳事後拒甩鍾的「重心不穩」說，並指鍾故意傷害且性騷，決定今天下午2時親赴台北地院提起自訴。

當天陳菁徽稱，鍾佳濱將她撲倒在地，她非常恐慌、劇痛及憤怒，卻萬般無奈，她除嚴厲譴責暴力行為，更譴責這種噁男飛撲女性委員的行徑。

鍾佳濱對陳菁徽表示抱歉，若陳感到冒犯，他也願意再度道歉；鍾並還原當下狀況指，他剛跳上主席台就踩到紙張而滑倒，重心不穩情況下，旁邊還有很多手伸過來，他接著拉起伸手阻擋的人，導致撲倒對方，完全是反射動作，否認刻意針對誰。

然陳菁徽無法接受鍾佳濱的「重心不穩」說，並批鍾的道歉建立在謊言上，強調會驗傷提告，並決定今日下午在同黨立委李彥秀、王鴻薇、張嘉郡等人的陪同下，親赴北院向鍾提起自訴。

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