接見新加坡慶賀團 蔡英文：盼支持台灣入CPTPP

總統蔡英文今天接見新加坡前國會議長阿都拉（Abdullah Tarmugi）率領的慶賀團，訪團成員包含國會議員司徒宇斌（Sitoh Yih Pin）和楊涴凌（Yeo Wan Ling）。（總統府提供）

2024/05/19 19:42

〔記者陳昀／台北報導〕總統蔡英文今天接見新加坡慶賀團時指出，去年台灣和新加坡雙邊貿易總額已超過390億美元，台灣也成為新加坡第4大貿易夥伴，期盼新加坡國會和台灣的新政府有更多元的合作關係，並支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」 （CPTPP），創造雙邊更豐富的就業及貿易機會，一起為區域的繁榮發展貢獻心力。

蔡英文表示，歡迎前國會議長阿都拉（Abdullah Tarmugi）再次率領慶賀團訪台，也歡迎第一次來台的國會議員司徒宇斌（Sitoh Yih Pin）和楊涴凌（Yeo Wan Ling）。

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蔡英文指出，這幾年來，台灣和新加坡在經濟、文化、教育以及國防安全領域都有緊密的互動和合作；兩國人民也有著頻繁的商務及觀光往來，深化台灣和新加坡的友好關係。特別是在台灣積極推動「新南向政策」之下，去年台灣和新加坡雙邊貿易總額已經超過390億美元，台灣也成為新加坡第4大貿易夥伴。

蔡英文認為，台灣和新加坡各自擁有獨特優勢，新加坡具有強大的金融和物流量能，台灣則有著卓越的創新及科技人才，不僅具有高度互補性，也有著龐大的合作潛力。今年台灣也提供獎學金，鼓勵新加坡學生來台就讀半導體相關系所，希望藉由教育上的交流，搭建兩國在半導體供應鏈的合作橋梁。

蔡說，期盼新加坡國會可以和台灣未來的新政府有更多元的合作關係，也期盼新加坡支持台灣加入CPTPP，創造雙邊更豐富的就業及貿易機會，一起為區域的繁榮發展貢獻心力。

阿都拉回應，8年前他曾參加蔡總統第一個總統任期的就職典禮，很高興能再次與蔡總統會面，感謝蔡總統在兩任任期中，對於提升台星雙邊關係做出的貢獻。台灣和新加坡有長久且親近的友誼，在貿易、投資、文化與人民之間的交流等方面都有很好的關係與合作，期盼未來能持續發展互利互惠的合作關係，並深化雙邊友誼。

總統蔡英文今天接見新加坡前國會議長阿都拉（Abdullah Tarmugi）率領的慶賀團，訪團成員包含國會議員司徒宇斌（Sitoh Yih Pin）和楊涴凌（Yeo Wan Ling）。（總統府提供）

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