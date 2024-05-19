紐西蘭僑胞辦遊行 籲WHO接納台灣參與

紐西蘭僑界於當地時間18日聯合舉辦「與台灣同行（Health for all, Taiwan can help）」遊行活動。（駐紐處提供）

2024/05/19 15:38

〔記者楊堯茹／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於21日開議，台灣仍未收到邀請。紐西蘭僑界於當地時間18日聯合舉辦「與台灣同行（Health for all, Taiwan can help）」遊行活動，呼籲世界衛生組織（WHO）接納台灣參與。我駐紐西蘭代表歐江安表示，孤立台灣將造成全球公衛破口，排除台灣參與是WHO及全世界巨大損失。

駐紐處發布新聞稿指出，紐西蘭僑界聯合舉辦「與台灣同行」遊行活動，呼籲WHO接納台灣參與，隊伍身著台灣原住民傳統服裝、手拿台紐兩國國旗，象徵兩國原住民血脈相連、台紐關係密切友好，一行約80人自基督城地標Bridge of Remembrance出發，行經最熱鬧市中心區，獲紐西蘭民眾肯定與加油。紐西蘭國會衛生委員會副主席坎貝爾（Hamish Campbell）並在茶會致詞，以具體行動表達支持。

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歐江安致詞時呼籲，孤立台灣將造成全球公衛破口，排除台灣參與是WHO及全世界巨大損失，台灣醫療及高科技發達，WHO應邀請台灣參與，納入討論「大流行病協定」，各國合作強化因應「X疾病」（Disease X）威脅；惟有「不遺漏任何人」，全球防疫體系才不會產生漏洞。

歐江安續指，台灣位於亞太樞紐，每年有超過7200萬名旅客前往或過境台灣，其中58萬名來自澳洲與紐西蘭，另全球40%海路運輸經過台灣海峽，目前全球共86家航空公司飛航台灣，包括紐西蘭航空每週有三班直航，台北飛航情報區（Taipei FIR）每年服務高達200萬次航班。

她也表示，紐西蘭政府今年已經3度公開支持台灣海峽和平穩定的重要性，呼籲不得單方面破壞現況，兩岸紛爭應透過外交對話和平解決，不得訴諸武力威脅、恫嚇或逼迫手段。

坎貝爾出席茶會時強調，全球衛生體系應廣納所有人參與，另高度肯定台灣僑胞在紐西蘭勤奮努力、貢獻卓著。

紐西蘭僑界於當地時間18日聯合舉辦「與台灣同行（Health for all, Taiwan can help）」遊行活動。（駐紐處提供）

紐西蘭國會衛生委員會副主席坎貝爾（Hamish Campbell，左）與我駐紐西蘭代表歐江安合影。（駐紐處提供）

紐西蘭國會衛生委員會副主席坎貝爾（Hamish Campbell）並在茶會致詞，以具體行動表達支持。（駐紐處提供）

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