紐西蘭僑胞辦遊行 籲WHO接納台灣參與

紐西蘭僑界於當地時間18日聯合舉辦「與台灣同行(Health for all, Taiwan can help)」遊行活動。(駐紐處提供)

2024/05/19 15:38

〔記者楊堯茹/台北報導〕世界衛生大會(WHA)將於21日開議,台灣仍未收到邀請。紐西蘭僑界於當地時間18日聯合舉辦「與台灣同行(Health for all, Taiwan can help)」遊行活動,呼籲世界衛生組織(WHO)接納台灣參與。我駐紐西蘭代表歐江安表示,孤立台灣將造成全球公衛破口,排除台灣參與是WHO及全世界巨大損失。

駐紐處發布新聞稿指出,紐西蘭僑界聯合舉辦「與台灣同行」遊行活動,呼籲WHO接納台灣參與,隊伍身著台灣原住民傳統服裝、手拿台紐兩國國旗,象徵兩國原住民血脈相連、台紐關係密切友好,一行約80人自基督城地標Bridge of Remembrance出發,行經最熱鬧市中心區,獲紐西蘭民眾肯定與加油。紐西蘭國會衛生委員會副主席坎貝爾(Hamish Campbell)並在茶會致詞,以具體行動表達支持。

歐江安致詞時呼籲,孤立台灣將造成全球公衛破口,排除台灣參與是WHO及全世界巨大損失,台灣醫療及高科技發達,WHO應邀請台灣參與,納入討論「大流行病協定」,各國合作強化因應「X疾病」(Disease X)威脅;惟有「不遺漏任何人」,全球防疫體系才不會產生漏洞。

歐江安續指,台灣位於亞太樞紐,每年有超過7200萬名旅客前往或過境台灣,其中58萬名來自澳洲與紐西蘭,另全球40%海路運輸經過台灣海峽,目前全球共86家航空公司飛航台灣,包括紐西蘭航空每週有三班直航,台北飛航情報區(Taipei FIR)每年服務高達200萬次航班。

她也表示,紐西蘭政府今年已經3度公開支持台灣海峽和平穩定的重要性,呼籲不得單方面破壞現況,兩岸紛爭應透過外交對話和平解決,不得訴諸武力威脅、恫嚇或逼迫手段。

坎貝爾出席茶會時強調,全球衛生體系應廣納所有人參與,另高度肯定台灣僑胞在紐西蘭勤奮努力、貢獻卓著。

紐西蘭國會衛生委員會副主席坎貝爾(Hamish Campbell,左)與我駐紐西蘭代表歐江安合影。(駐紐處提供)

紐西蘭國會衛生委員會副主席坎貝爾(Hamish Campbell)並在茶會致詞,以具體行動表達支持。(駐紐處提供)

